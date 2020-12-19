कामथाना से लगभग 100 किलोमीटर दूर, गुलबर्गा जिले के ताज सुल्तानपुर गांव में 28 वर्षीय मल्लम्मा मदनकर 2017 से ही, जब वह एक छात्रा थीं, मनरेगा स्थलों पर काम करने लगी थीं — झीलों से गाद निकालना, खेती के लिए तालाबों, नालों और सड़कों का निर्माण करना। “मैं अपने घर से जल्दी निकल जाती थी, सुबह 9 बजे तक काम करती थी, फिर अपने कॉलेज के लिए बस पकड़ती थी,” वह बताती हैं।

मार्च 2018 में, वह गुलबर्गा के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कॉलेज से अपनी क़ानून की डिग्री पूरी करने में कामयाब रहीं, और 6,000 रुपये मासिक पर नौ महीने तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कलर्क के रूप में अनुबंध पर काम किया। “मैं गुलबर्गा की जिला अदालत में किसी वरिष्ठ वकील की निगरानी में अपनी वकालत शुरू करना चाहती थी, और एक से बात भी कर ली थी जिन्होंने मुझे कॉलेज के प्रोजेक्ट में मदद की थी। मेरी योजना इस साल अदालतों में काम शुरू करने की थी, लेकिन मैं [कोविड के कारण] शुरू नहीं कर सकी।”

इसलिए मल्लम्मा — वह होलेया एससी समुदाय से हैं — अप्रैल के अंत और मई में कुछ समय के लिए मनरेगा स्थलों पर वापस चली गईं। “लेकिन बारिश और सामाजिक दूरी के कारण, हमारे गांव के अधिकारियों ने हमें इस साल नरेगा के तहत ज़्यादा काम करने की अनुमति नहीं दी। मैंने केवल 14 दिनों तक काम किया,” वह बताती हैं। “अगर कोविड नहीं होता, तो मैं अदालत में काम करना शुरू कर देती।”

मल्लम्मा के सात सदस्यीय परिवार ने शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की है; एक बहन के पास एमए-बीएड की डिग्री है (जिसने बेंगलुरु में एक एनजीओ के साथ सर्वेक्षक के रूप में काम किया), दूसरी के पास सोशल वर्क में मास्टर की डिग्री है (जो बीदर में एक एनजीओ के साथ नौकरी करती थी); भाई के पास एमकॉम की डिग्री है।

उनकी मां, 62 वर्षीय भीमबाई अपनी तीन एकड़ ज़मीन की देखभाल करती हैं, जहां वे ज्वार, बाजरा और अन्य फ़सल उगाते हैं, और उपज का उपयोग मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए करते हैं। उनके पिता गुलबर्गा जिले के जेवर्गी तालुका में हाई स्कूल के एक शिक्षक थे। 2002 में सेवानिवृत्त होने के बाद उनका निधन हो गया, और परिवार को उनकी पेंशन के रूप में 9,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं।

“मेरी बहनें लॉकडाउन के कारण घर लौट आईं,” मल्लम्मा कहती हैं। “हम सभी इस समय बेरोज़गार हैं।”

वह और कामथाना गांव के युवक ऐसा काम खोजने के लिए बेताब हैं जहां वे अपनी शिक्षा का उपयोग कर सकें। “मैं कुछ ऐसा चाहता हूं, जहां मुझे ज़िम्मेदारियां दी जाएं,” इयरप्पा कहते हैं। “मैं चाहता हूं कि मेरी शिक्षा उपयोगी हो। मैं एक इंजीनियर हूं और ऐसी जगह काम करना चाहता हूं, जहां मेरी डिग्री को कम से कम कुछ मूल्य दिया जाए।”

इस लेख के लिए सभी साक्षात्कार 27 अगस्त से 21 नवंबर के बीच फोन पर किए गए थे।

हिंदी अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़