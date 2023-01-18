अररिया जिला के भागपरवाहा गांव मं सूरज के घर मं, ओकर ददा अनिरुद्ध बहरदार पटवारी (मुखिया) के सहायक आंय अऊ वो ला महिना मं 12 हजार रूपिया मिलथे. ये ह भूमिहीन परिवार के आमदनी के एकेच बंधे बधाय जरिया आय. सूरज के मुताबिक, ओकर ददा कभू घलो नई चाहत रहिस के वो ह बूता करे सेती अतक दूरिहा जाय फेर परिवार करा कऊनो दूसर रद्दा नई रहिस. सूरज कहिथे, “मंय अपन रिस्तेदार ला ये कहत सुने रहेंव के इहाँ बनेच अकन पइसा मिल सकत हवय.” अऊ येकर सेती वो ह पंजाब आय सेती मान गीस.

खपरा छानी वाले माटी के कुरिया मं घर के छे लोगन मन रहिथें. ओकर दाई सुरती देवी कहिथें, “बरसात मं पानी घर भीतरी मं हमा जाथे. हमर गांव के सब्बो कुरिया माटी ले बने हवंय, कुछेक मं टपरा छानी हवय. पंजाब मं सूरज ह जऊन पइसा कमाय रहिस, वो ह घर के मरम्मत मं खरच करे गीस, न के जइसने वो अपन पढ़ई मं खरचा करे चाहत रहिस. घर लहूंटे के बाद वो ह फोन मं कहिथे, “अइसने लागथे के नई चाहत घलो मोला पंजाब लहूंटे ला परही.”

35 बछर के सुरती देवी घर ला संभालथे अऊ जरूरत परे ले मजूरी घलो करे जाथे. सूरज के तीन झिन नान भाई सरकारी इस्कूल मं पढ़थें - 13 बछर के नीरज कच्छा 6 मं अऊ 11 बछर के विपिन कच्छा 4 मं अऊ सबले छोटे 6 बछर के आशीष आंगनबाड़ी मं हवय. परिवार करा कऊनो जमीन नई ये अऊ खेती सेती करीबन 2.5 एकड़ ठेका मं लेय हवय, जऊन मं डेढ़ एकड़ मं वो ह मछरी पाले सेती तरिया खने हवय. बाकी मं वो मन धान अऊ साग-भाजी के खेती करथें. सूरज जब घलो घर मं रहिथे त कुछु साग-भाजी मंडी ला बेंचे ले जाथे. अइसने करके परिवार ह बछर भर मं 20,000 कमा लेथे फेर वो ह बंधे आमदनी नई ये.

अब जब सूरज घर लहूंट के आगे वो ह तय नई करे सकत हवय के अगम काय होही. वो ला फिर ले कमाय सेती पंजाब लहूंटे ला पर सकत हवय, फेर, ओकर मन पढ़ई मं अटके हवय: “जब घलो मंय दूसर लइका मन ला अपन इस्कूल पढ़े ला जाय देखथों, त मोला घलो पढ़े जाय के साध होथे.”

ये कहिनी मूल रूप ले हिंदी मं लिखे गे हवय.

अनुवाद: निर्मल कुमार साहू