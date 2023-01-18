अररिया ज़िले के भागपरवाहा गांव में, सूरज के पिता अनिरुद्ध बहरदार (37 वर्ष) पटवारी के सहायक के तौर पर काम करते हैं. इस काम के लिए उन्हें 12,000 रुपए महीने मिलते हैं, और यही इस भूमिहीन परिवार की अकेली बंधी कमाई है. सूरज के मुताबिक़, उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इतनी दूर काम करने जाए, मगर परिवार के पास और कोई चारा नहीं था. सूरज कहता है, “मैंने अपने एक रिश्तेदार से सुना था कि वहां बहुत पैसा मिलता है.” इसलिए, वह पंजाब जाने के लिए राज़ी हो गया था.

सूरज का घर कच्चा है और उसकी छत खपरैल की बनी हुई है. उसकी मां सुर्ती देवी बताती हैं, ‘‘बारिश के दिनों में पानी अंदर घुस आता है. हमारे गांव में सभी के घर कच्चे हैं, बस कुछेक घरों में ही टीन की छत है.’’ सूरज ने पंजाब में जो पैसा कमाया था वह घर की मरम्मत में ही ख़र्च हो गया, और वह अपनी योजना के मुताबिक़ पढ़ाई नहीं शुरू कर पाया. वह कहता है, “लगता है कि न चाहते हुए भी मुझे दोबारा पंजाब आना पड़ेगा.’’

सुर्ती देवी (35) घर के कामकाज संभालती हैं, और ज़रूरत पड़ने पर मज़दूरी भी करती हैं. सूरज के तीनों छोटे भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं - नीरज (13) छठीं कक्षा में पढ़ता है, विपिन (11) चौथी कक्षा में पढ़ता है, और सबसे छोटा भाई आशीष (6) अभी नर्सरी में है. परिवार के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए उन्होंने क़रीब 2.5 एकड़ ज़मीन किराए पर ले रखी है, जिसमें से 1.5 एकड़ ज़मीन पर पोखर बनाकर मछली पालन का काम किया जाता है. बाक़ी की एक एकड़ ज़मीन पर धान और सब्ज़ियां उगाई जाती हैं. सूरज जब घर पर रहता है, तो खेत में उगने वाली थोड़ी-बहुत सब्ज़ी को मंडी में बेचने के लिए ले जाता है. यह सब करके उसका परिवार साल में क़रीब 20,000 रुपए कमा लेता है, लेकिन यह कोई बंधी आय नहीं है.

सूरज फ़िलहाल अपने गांव में है और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है. ऐसा मालूम पड़ता है कि उसे कमाने के लिए एक बार फिर पंजाब लौटना पड़ेगा. हालांकि, वह पढ़ना चाहता है, “अन्य बच्चों को स्कूल जाता देख मेरा भी मन होता है कि काश मैं भी स्कूल जा पाता.”

यह स्टोरी मूलतः हिन्दी में रिपोर्ट की गई थी.