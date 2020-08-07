क्या प्रवासी वापस आएंगे?

समय के साथ उनमें से कई विकल्प के अभाव में लौट आएंगे। विकास के लिए हमारे द्वारा चुने हुए मार्ग के लगभग तीन दशकों में, हमने लाखों जीविकाएं छीन लीं, जिसके कारण अभी भी कृषि का वह संकट जारी है जिसने 3,15,000 से अधिक किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया।

‘उलटे प्रवास’ पर ज़रूर चर्चा कीजिए। लेकिन यह भी पूछिए कि उन्होंने अपने गांवों को आख़िर क्यों छोड़ा था।

1993 में, महबूब नगर – जो कि अब तेलंगाना राज्य में है – से मुंबई तक सप्ताह में केवल एक बस चलती थी। मई 2003 में, जब मैं उस भीड़भाड़ वाली बस में चढ़ा, तो उस रास्ते पर सप्ताह में 34 बसें चल रही थीं, जो महीने के अंत तक 45 हो गईं। मेरे साथ यात्रा कर रहे लोग कृषि अर्थव्यवस्था के पतन का शिकार थे। उनमें से एक व्यक्ति 15 एकड़ ज़मीन का मालिक था, जिसने मुझे बताया कि उसकी खेती बर्बाद हो गई है और उसे मुंबई में काम करने की ज़रूरत है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति पहले उसका बंधुआ मज़दूर हुआ करता था, जो उसी बस में यात्रा कर रहा था।

तभी मेरे दिमाग़ में यह बात आई थी: हम सब एक ही बस में सवार हैं।

1994 में, केरल राज्य परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की ऐसी कोई बस नहीं थी, जो वायनाड जिले के मानंथवडी से कर्नाटक के कुट्टा शहर के बीच चलती हो। कृषि संकट पैदा होने से पहले तक, लोग नक़दी फ़सलों के मामले में अमीर वायनाड ज़िले की ओर प्रवास करते थे। 2004 में, केएसआरटीसी की बसें प्रतिदिन कुट्टा तक 24 चक्कर लगा रही थीं। लेकिन कृषि के पतन के साथ ही वायनाड में काम मिलना भी बंद हो गया।

ऐसा पूरे देश में हो रहा था। लेकिन हम अपने विकास के आंकड़ों से ख़ुश थे, जो मुझे एडवर्ड अबे की प्रसिद्ध लाइन याद दिलाती है: ‘विकास की खातिर विकास कैंसर कोशिका की विचारधारा है’। हम जश्न मनाने में लगे हुए थे, और जो लोग बढ़ते ग्रामीण संकट की ओर इशारा कर रहे थे, उनका मज़ाक़ उड़ाया जाता था।

अधिकांश संपादक और एंकर इसे अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं (हालांकि उनके युवा संवाददाताओं को अक्सर समझ में आता है): कृषि संकट केवल खेती के बारे में नहीं है। जब संबद्ध व्यवसायों से जुड़े लाखों गैर-किसानों – बुनकरों, कुम्हारों, बढ़ई, मीठे पानी के मछुआरों, कृषि की अर्थव्यवस्था से जुड़े बहुत से अन्य लोगों – की आजीविका भी समाप्त हो गई, तो पूरा कृषि समाज इस संकट में प्रवेश कर गया।

और आज ये लोग उसी आजीविका की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हमने पिछले 30 वर्षों में नष्ट कर दिया।

2011 की जनगणना ने जब हमें बताया कि पूर्ववर्ती 10 वर्षों में प्रवास का असाधारण स्तर देखने को मिला था, तो मीडिया ने इसमें बहुत कम रुचि दिखाई। हमने देखा कि 1921 के बाद पहली बार, ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी भारत की आबादी तेज़ी से बढ़ी है। हमने यह भी देखा कि 1991 की तुलना में, देश भर में किसानों (‘मुख्य’ कृषकों) की संख्या 1.5 करोड़ कम हुई है। यानी 1991 से हर दिन औसतन 2,000 किसानों ने खेती छोड़ दी है।

इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े पैमाने पर प्रवास शुरू हुआ और बढ़ता जा रहा है। खेती छोड़ने वाले बहुत से किसान बड़े शहरों में नहीं गए, बल्कि वे कृषि के निम्न वर्ग में ढकेल दिए गए। जनगणना ने कृषि मज़दूरों की संख्या में भारी वृद्धि दिखाई। अब उनके साथ वे सभी लोग आकर शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने प्रवास किया था। कृषि पर इस नए दबाव का क्या परिणाम होगा? आप जवाब जानते हैं।