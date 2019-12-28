गांव के लोग कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन के बावजूद एलएआरआर अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए श्रीदेवी के परिवार सहित 10 परिवारों ने पायडिपाका से जाने से मना कर दिया है। वह चाहती हैं कि इस अधिनियम के विशेष प्रावधान – कि जबरन हटाए जाने पर दलितों को ज़मीन दी जाए – को भी लागू किया जाए।

हालांकि केवल कुछ ही परिवार यहां बचे रह गए हैं और अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, लेकिन जो चले गए उन्होंने भी कड़ा विरोध जताया था। गांव वाले कहते हैं कि राज्य के राजस्व और पुलिस विभाग ने प्रदर्शन कर रहे परिवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला था। बिजली और पीने के पानी का कनेक्शन काटने के अलावा, 2016 के मानसून के दौरान, कथित तौर पर अधिकारियों ने मज़दूरों से पायडिपाका को जा रही सड़क पर मिट्टी और रेत डालने को कहा था – जिससे सड़क दलदली हो गई और गांव का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। “हमें गांव आते-जाते वक़्त घुटने तक भरे दलदल को पार करना पड़ता था,” श्रीदेवी कहती हैं।

पायडिपाका में ठहरे रह गए और विरोध करने वाले 42 वर्षीय एक अन्य ग्रामीण, बोट्टा त्रिमुर्तलू कहते हैं कि उन्हें गंभीर प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। 30 जून 2016 को परियोजना के अधिकारी मज़दूरों को लेकर आए, जिन्होंने उनके 2.5 एकड़ के केले के खेत में पत्थर, रेत और मिट्टी डाल दी। “फ़सल की कटाई होने वाली थी, मैंने एमआरओ [मंडल राजस्व अधिकारी] से एक महीने रुकने की विनती की… मैंने 4 लाख रुपये की फ़सल खो दी। उस दिन गांव में कुल 75 एकड़ की फ़सल नष्ट कर दी गई थी,” त्रिमुर्तलू बताते हैं, जो तभी से 10 किलोमीटर दूर स्थित तेल्लावरम बस्ती में कृषि मज़दूर के तौर पर 250 रुपये प्रतिदिन पर काम कर रहे हैं। तेल्लावरम उन 22 बस्तियों में से एक है जहां से लोग अंततः, जैसे-जैसे परियोजना आगे बढ़ेगी, विस्थापित हो जाएंगे।

त्रिमुर्तलू की 39 वर्षीय पत्नी, बोट्टा भानू परिवार की 10 भैंसों, 20 बकरियों, 40 भेड़ों और 100 मुर्गोयों की देखभाल किया करती थीं। कुछ जानवरों को पत्थरों और रेत के ढेर के नीचे कुचल दिया गया। परिवार को उनमें से किसी का भी मुआवज़ा नहीं मिला। और उन्होंने अन्य जानवरों को इसलिए बेच दिया क्योंकि उनकी देखभाल के लिए कोई आदमी नहीं बचा था। “डेयरी और घरेलू काम के लिए हम अपने घर में 10 लोगों को रखा करते थे। अब हमें अपनी आजीविका के लिए किसी और के खेतों में काम करना पड़ता है,” भानू कहती हैं।