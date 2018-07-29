इस वाद्ययंत्र का उल्लेख रामायण में मिलता है. ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 में से एक सिर, अपनी भुजा और अपने कुछ बालों से रावणहत्था बनाया था. हनुमान तब इसे लंका से भारत लाए थे. भूगोल और समयचक्र को जोड़ते हुए, श्रीलंका के एक संगीतकार और सारंगीवादक दिनेश सुबसिंघे अब इस वाद्य-यंत्र को पुनर्जीवित कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी कई धुनों में इसका इस्तेमाल किया है.

राजस्थान में बहुत से लोक संगीतकार, जिनमें से कई घुमंतू जनजातियों के हैं, रावणहत्था बजाते हैं. खेतिहर मज़दूरी करने वाला शांति का परिवार, राज्य के मारवाड़ क्षेत्र के नागौर ज़िले के मुंडवा गांव में रहता है. अपने बेटे राजू, अपने पति, अपनी बहू सुकली, और अपने पोते अमरजीत के साथ, वह हर साल अप्रैल के मध्य में हिमाचल प्रदेश आती हैं और मई के मध्य तक रहती हैं, जब उनके गांव में खेती का ज़्यादा काम नहीं होता. वे बस से जोधपुर आते हैं, वहां से पंजाब के भटिंडा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और फिर बस से धर्मशाला पहुंचते हैं. एक तरफ़ की इस यात्रा में उनका 300 रुपए प्रति व्यक्ति ख़र्च आता है.

धर्मशाला पहुंचने के बाद वे कहां रुकते हैं? इसके जवाब में वे कहते हैं, “हम 2,500 रुपए मासिक किराए पर एक कमरा लेते हैं. हम पांचों वहीं रहते हैं और अपना खाना भी वहीं पकाते हैं.” हिंदी फिल्म के गाने की धुन बजाकर, ये संगीतकार एक दिन में 400 से 500 रुपए तक कमा सकते हैं. आज, वे दो समूहों में बंट गए हैं: शांति और अमरजीत एक स्थान पर तथा राजू और उनकी पत्नी सुकली दूसरे स्थान पर खड़े हैं.

धौलाधार पर्वत शृंखला के लुभावने और बौद्ध मठों के मनमोहक नज़ारों से पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना इन संगीतकारों के लिए आसान काम नहीं है, जो दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए कारों, टैक्सियों या मोटरसाइकिलों से सनसनाते हुए इन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं. हर दिन, वे एक निश्चित स्थान पर, आमतौर पर किसी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल तक जाने वाले रास्ते में या उस स्थल के बिल्कुल पास अपना वाद्ययंत्र बजाते हैं. यदि क़िस्मत ने इनका साथ दिया, तो तेज़ रफ़्तार गाड़ियों से गुज़रते पर्यटक बाहर उतरेंगे या जो लोग पैदल चल रहे हैं वे थोड़ी देर रुककर इनका संगीत सुनेंगे, और बदले में कुछ पैसे दे देंगे.