लेकिन इसकी अभी भी कोई सीमा तय नहीं है कि एक परिवार कितने बोरवेल रख सकता है। सभी जिलों के प्रशासन को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कितने बोरवेल मौजूद हैं। उस्मानाबाद के स्टैंड-इन कलेक्टर, सुनील यादव (अप्रैल में) बताते हैं कि बोरवेल की गहराई पर नजर रखने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही है। ऐसे में निगरानी रखने की यह जिम्मेदारी कलेक्टर और राज्य पर आ जाती है।

प्रशासन को यह भी नहीं पता है कि जिला में काम करने वाले कितने एजेंट हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वे पंजीकृत नहीं हैं। उस्मानाबाद में यात्रा करते समय, आपको लगभग हर तीन मिनट की दूरी पर बोरवेल एजेंट की दुकान दिखाई देगी। ये एजेंट किसानों की बोरवेल खोदने में सहायता करते हैं।

टाकविकी के बाहर ऐसे ही एजेंटों में से एक, दयानंद ढागे बताते हैं कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में उन्होंने 30 बोरवेल की खुदाई में किसानों की मदद की। "किसान हमसे संपर्क करते हैं, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए सामान और ट्रक पर लदे हुए बोरवेल रिग का प्रबंध करें," वह कहते हैं। "किसान हमें नकद पैसे देते हैं, और हम ट्रक मालिकों से मासिक आधार पर पैसे का हिसाब-किताब करते हैं।"

ज्यादातर रिग मालिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से हैं, और वे महाराष्ट्र में इन्हीं एजेंटों के माध्यम से ऑपरेट करते हैं। मराठवाड़ा में ऐसे कितने ट्रक काम कर रहे हैं, उनकी संख्या किसी को नहीं मालूम।

इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था असंगठित है, इसलिए सेवा कर का सवाल ही नहीं उठता। यह पूछे जाने पर कि क्या इन एजेंटों या मालिकों को पहले कोई मंजूरी लेनी पड़ती है या फिर इस व्यवसाय को चलाने के लिए किसी भी अनुमोदन का पालन करना होता है, सुनिल यादव और भूजल विभाग के एक अधिकारी के पास इसका कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं है।

बोरवेल को विनियमित करने के लिए कोई कानून न बना कर, राज्य सरकार उस लॉबी का समर्थन कर रही है जो खुले मैदान में ऑपरेट कर रही है। "इस मुद्दे पर आंखें मूंद कर, राज्य सरकार बोरवेल के बाजार को फलने-फूलने का पूरा अवसर दे रही है," उस्मानाबाद जिला बोर्ड के एक अधिकारी नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताते हैं। "कोई नीति न होने से इस संकट का दुरुपयोग करने वाले आर्थिक रूप से लाभ उठा रहे हैं।"



