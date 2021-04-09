“मैंने सभी जानवरों को 60,000 [रुपये] में बेच दिया। सरकारी अस्पताल के बजाय, हमने सोचा कि एक बड़े [निजी] अस्पताल में वे बेहतर इलाज करेंगे। हमने सोचा कि हमें पैसे तो ख़र्च करने होंगे लेकिन अच्छा इलाज मिलेगा। वहां के डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी कराना ज़रूरी है, लेकिन अब हमारे पास पैसा नहीं है,” वह आगे कहती हैं।

उनके आठ सदस्यीय परिवार में उनकी बेटी लीला, सबसे बड़ा बेटा सुबास, जो 28 साल का है, उसकी पत्नी सन्नी और उनके दो छोटे बच्चे हैं, और पेसरी का सबसे छोटा बेटा, 14 साल का अनिल है। यह परिवार मानसून के दौरान खड़ी ढलान वाले एक एकड़ खेत में अपने स्वयं के उपभोग के लिए साल में दो या तीन क्विंटल ज्वार उगाता है। वह, पेसरी कहती हैं, “प्रयाप्त नहीं है। हमें [काम के लिए] बाहर जाना पड़ता है।”

इसलिए हर साल, वह और केहल्या अक्टूबर में फ़सल की कटाई के बाद प्रवास करते थे, और कपास के खेतों में काम करने के लिए गुजरात जाते थे। इससे उनमें से प्रत्येक को दैनिक 200 से 300 रुपये की मज़दूरी और नवंबर से मई तक लगभग 200 दिनों का काम मिल जाता था। लेकिन इस सीज़न में, महामारी के कारण, परिवार अपनी बस्ती से बाहर नहीं गया। “और अब वह बिस्तर पर पड़े हैं, और बाहर वायरस अभी भी मौजूद है,” पेसरी कहती हैं।

उनकी बस्ती, कुंभारी की आबादी 660 (जनगणना 2011) है। सुनीता पटले, 36 वर्षीय आशा कार्यकर्ता, का कहना है कि उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि कुंभार सहित वह जिन 10 बस्तियों को कवर करती हैं, उनमें कैंसर के एकमात्र मरीज़ केहल्या हैं। उनका अनुमान है कि इन बस्तियों की कुल आबादी लगभग 5,000 है, और आगे कहती हैं, “हमारे पास 45 साल से ऊपर के लगभग 50 पुरुष-महिलाएं हैं, जो सिकल सेल रोग [लाल रक्त कोशिकाओं का विकार, जो दिशा-निर्देशों में सूचीबद्ध 20 गंभीर बीमारियों में शामिल है] से पीड़ित हैं और लगभग 250 व्यक्ति 60 से ज़्यादा आयु के हैं।”

परिवहन की कमी और ख़राब सड़क संपर्क का मतलब है कि उनमें से कोई भी टीके के लिए धड़गांव ग्रामीण अस्पताल जाने में सक्षम नहीं है। “हम प्रत्येक घर में जाकर जागरूकता फैला रहे हैं कि टीकाकरण शुरू हो गया है,” सुनीता कहती हैं, “लेकिन केंद्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल है।”

जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार नंदुरबार टीकाकरण रिपोर्ट से पता चलता है कि 20 मार्च तक, 60 साल से ऊपर के 99 नागरिकों को धड़गांव ग्रामीण अस्पताल में टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 45 से 60 साल के आयु वर्ग में गंभीर बीमारी वाले केवल एक व्यक्ति को टीका लगाया गया था।

इस जिले में मार्च 2020 के बाद 20,000 से अधिक सकारात्मक मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन यहां के शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित टीकाकरण केंद्र के कारण स्थिति में कुछ सुधार हुआ है: धड़गांव अस्पताल से लगभग 45 किलोमीटर दूर, तलोड़ा के उप-विभागीय अस्पताल में 60 साल से ऊपर के 1,279 लोगों को पहली खुराक मिली (20 मार्च तक), जबकि गंभीर बीमारी वाले 332 लोगों ने टीके लगवाए।