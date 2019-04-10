शाम को जब 6 बजे के आसपास हम ब्रेश्पति के दो कमरे वाले टिन के घर में पहुंचती हैं, तो उनकी बेटियां, तान्या (11) और सान्या (10), उनकी प्रतीक्षा कर रही होती हैं. उनका छह साल का एक बेटा भी है, बिस्वजीत. बच्चे ब्रेश्पति के माता-पिता और ससुरालवालों के साथ रहते हैं. ब्रेश्पति और उनके पति, संजीब सरदार के पास बच्चों के लिए समय नहीं बचता है. संजीब एक फरसान बनाने वाली इकाई में काम करते हैं और 9,000 रुपए मासिक कमाते हैं.

उस शाम, उनकी बेटियां आ रही हैं. ब्रेश्पति उन्हें तेल और सब्जियां ख़रीदने का निर्देश देती हैं, खाना पकाने के लिए गोबर गैस का चूल्हा जलाती हैं, और पास के एक ट्यूबवेल से पानी लाती हैं. संजीब भी जल्द ही घर आ जाएंगे. परिवार और स्वयं भोजन करने तथा बर्तनों को साफ़ करने के बाद, ब्रेश्पति कुछ घंटों के लिए सो जाएंगी और सुबह 3 बजे उठेंगी, ताकि 4:30 बजे कैनिंग स्टेशन पहुंच कर वहां से जादवपुर के लिए ट्रेन पकड़ सकें. वह कहती हैं, “अंधेरा रहता है और कभी-कभी मौसम ठंडा हो जाता है. लेकिन मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पड़ोस की कई महिलाएं कोलकाता में लोगों के घरों में काम करती हैं और साथ में यात्रा करती हैं. हम एक-दूसरे के घरों से गुज़रते समय उन्हें आवाज़ लगाते हैं.”

ब्रेश्पति दिन में छह घरों में काम करती हैं. “मेरे कामों में खाना पकाना, कपड़े और बर्तन धोना, और साफ़-सफ़ाई करना शामिल है. मुझे कुल मिलाकर महीने में 8,500 रुपए मिलते हैं. मुझे आमतौर पर अपने नियोक्ताओं के घरों में चाय और भोजन मिलता है और महीने में 3-4 छुट्टियां मिलती हैं. लेकिन सभी नियोक्ता अच्छे नहीं होते हैं. एक बार, एक नियोक्ता ने 20 दिनों का वेतन काट लिया था, क्योंकि मैं कुछ दिनों तक काम करने नहीं आई थी. उसके बाद मैंने वहां जाना बंद कर दिया.”

हालांकि, ब्रेश्पति अपने नियोक्ताओं द्वारा ज़्यादातर अच्छा व्यवहार करने की बात करती हैं, लेकिन घरेलू श्रमिक आमतौर पर कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं. घरेलू कामगारों के संगठनों तथा यूनियनों के एक समूह, गृहो श्रमिक अधिकार अभियान द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपे गए 2016 के एक ज्ञापन में कहा गया है कि सम्मानजनक मज़दूरी का अभाव, निर्धारित घंटे तथा लाभ की अनुपस्थिति, दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका वे नियमित रूप से सामना करती हैं.