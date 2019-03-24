श्रमिकों के आराम करने का कोई तय समय नहीं होता है. तमाशा रात के 10 या 11 बजे शुरू होता है, और लगभग 3 बजे ख़त्म होता है; कभी-कभी 5 बजे तक भी चलता है. इसके बाद, उन्हें तेज़ी से तंबू, मंच और सभी उपकरण पैक करने पड़ते हैं. जब शो टिकट वाला होता है (और अग्रिम रूप से गांव द्वारा आयोजित नहीं होता, जिसे जनता मुफ़्त में देखती है), तो उन्हें टिकट काउंटर भी पैक करना पड़ता है. मंडली के ट्रकों में सारा सामान लोड हो जाने के बाद, मज़दूर बची-खुची जगहों में चढ़ जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं. ये ट्रक, कलाकारों को लेकर चलने वाली बसों के साथ-साथ, पूरी मंडली को अगले गांव तक पहुंचाते हैं. दोपहर के आसपास वहां पहुंचने पर, मज़दूर कलाकारों के आराम करने और वेशभूषा बदलने के लिए तंबू लगाते हैं. फिर वे थोड़ी देर सोते या स्नान करते हैं और खाते हैं. लगभग 4 बजे, वे एक बार फिर से मंच का निर्माण शुरू कर देते हैं.

लगातार यात्रा में रहने की स्थिति में, उनके लिए भोजन भी एक समस्या है. संतराम कहते हैं, “कोई भी लड़का [मज़दूर] इस भोजन को पसंद नहीं करता. हम घर पर गेहूं की रोटियां और चावल खाते हैं. यहां हमें भाकरी [ज्वार या बाजरे से बनी] खानी पड़ती है.” लल्लन कहते हैं, “हद तो यह है कि हर चीज़ में मूंगफली और नारियल भरा होता है. हम अपने खाने में इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं करते. लेकिन हम नखरा नहीं कर सकते, हमें इसे ही खाना पड़ता है.” बाक़ी लोग भी सहमति में गर्दन हिलाते हैं.

भोजन का समय भी काफ़ी अनिश्चित होता है. लल्लन कहते हैं, “कभी-कभी हमें सुबह 10 बजे खाना मिलता है, कभी दोपहर 3 बजे. कोई निश्चित समय नहीं होता है. सीज़न के अंत तक हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है.” लल्लन के छोटे भाई, 18 वर्षीय सर्वेश कहते हैं, “अगर समय पर भोजन मिला, तो हम खा लेते हैं, वरना हमें खाली पेट ही तम्बू को उखाड़ना और पैक करना पड़ता है.”

इन कठिनाइयों के बावजूद, ये मज़दूर तमाशा का काम इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि इस काम में स्थिरता और आमदनी है. आठ महीने तक मंडली के साथ रहते हुए वे 9,000-10,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं. हालांकि, नए भर्ती होने वालों को सिर्फ़ 5,000 रुपए ही मिलते हैं.