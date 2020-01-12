डाली और बाड़ाजी एक स्थानीय ठेकेदार के लिए मज़दूरी करते हैं, और काम उपलब्ध होने पर रोज़ाना लगभग 200 रुपये कमाते हैं। बाड़ाजी, पट्टा वाली एक एकड़ से भी कम सरकारी ज़मीन पर उरद, अरहर, मक्का और सब्ज़ियां उगाते हैं।

उन्होंने वर्ष 2017 में दूसरे परिवार से 2,500 रुपये में एक नर गधा ख़रीदा था – जो पानी ढोने का काम करता है। इस पैसे की बचत करने में उन्हें 18 महीने लगे, वे बताते हैं। इस परिवार – वे अहारी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं – के पास एक मादा गधा और एक बच्चा नर गधा है, साथ ही एक बकरी और एक गाय भी है।

डाली बाड़ा अपना पानी का काम सुबह 5 बजे शुरू करती हैं। प्रत्येक चक्कर में पहाड़ी से नीचे उतरते समय लगभग 30 मिनट और ऊपर की चढ़ाई करने में एक घंटे तक की चढ़ाई होती है। वह एक चक्कर लगाती हैं, फिर घर का कोई और काम करती हैं, उसके बाद दोबारा गधे के साथ पहाड़ी रास्ते से नीचे जाती हैं – यह सब सुबह के 10 बजे तक चलता रहता है, जब वह मज़दूरी के काम पर निकलती हैं। वह पेट्रोल आदि रखने वाले प्लास्टिक के डिब्बे में पानी भरती हैं जिसे बोरी में रख कर गधे के दोनों ओर लटका दिया जाता है – इनमें से हर एक डिब्बे में लगभग 12-15 लीटर पानी आता है। पानी से भरा एक बर्तन वह अपने सिर पर भी रखती हैं। डाली और उनका गधा दोनों ही थक जाते हैं और पहाड़ी पर चढ़ाई के दौरान बीच में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए आराम भी करते रहते हैं।

उनके घर की अपनी यात्रा के दौरान डाली, उनका गधा और मैंने पानी लाने के लिए सीधी ढलान वाले पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरना शुरू किया। 20 मिनट के बाद, हम कंकड़-पत्थर वाली एक साफ़ जगह पर पहुंचे। डाली बाड़ा ने बताया कि यह जगह मानसून में बिल्कुल अलग दिखती है – यह सूखी जलधारा थी, जिसे स्थानीय लोग जाबुनाला कहते हैं, जिससे होकर हम गुज़र रहे थे।