इस बीच, सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी के कट्टर समर्थक शंकर राव ने उस प्लॉट को 2 करोड़ रुपये में बेचने के बाद काम करना बंद कर दिया है। “मैं सेठ की ज़िंदगी जी रहा हूं। मुझे अब मज़ा आ रहा है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने से 10 साल पहले ही मैं कृषि से रिटायर हो गया।” वह हंसते हुए कहते हैं। “इस क्षेत्र में जिस तरह का विकास हो रहा है वह आश्चर्यजनक है।”

स्थानीय समाचार पत्रों के अनुसार, ‘प्लॉट डेवलपमेंट को समझने के लिए’, एपीसीआरडीए ने राजधानी के लिए अपनी ज़मीन देने वाले कुछ किसनों को सिंगापुर की कई यात्राएं कराई हैं। उनमें से एक, कम्मा किसान बट्टुला नागमल्लेश्वर राव (59) भी हैं, जो उद्दंडरायनीपुलम में 15 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं। वह सितंबर 2017 में छह दिनों के लिए सिंगापुर गए थे। “मैं अमरावती में विकास को लेकर आशंकित था, लेकिन सिंगापुर के विकास को देखने के बाद मुझे यक़ीन है कि अमरावती को भी उसी तरह विकसित किया जाएगा,” वह कहते हैं।

उनके पुत्र बट्टुला तिरुपति राव (35), जो एक आईटी पेशेवर हैं और एक दशक के बाद अमेरिका से लौटे हैं, उन्हें इतनी उम्मीद नहीं है। “मैं अमरावती में कारोबार शुरू करने के लिए, मई 2017 में लौटा था। लेकिन निर्माण शुरू होने के चार साल बाद भी यहां कोई उचित बुनियादी ढांचा नहीं है। इस इलाक़े में अगर ख़राब सड़कें, बाधित बिजली और ख़राब मोबाइल सिग्नल हैं, तो कंपनियां यहां अपनी शाखाएं क्यों खोलेंगी?” वे पूछते हैं। “अभी तक ‘मेगा वर्ल्ड-क्लास’ अमरावती केवल काग़ज़ों और पावर-पॉइंट प्रस्तुतियों में ही मौजूद है। हमे वहां तक पहुंचने से पहले अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यदि आप स्थानीय संदर्भ को शामिल किए बगैर अमरावती को सिंगापुर बनाना चाहते हैं, तो यह मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है।”

दिसंबर 2014 में, जन आनदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) के एक दल ने राजधानी क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, एमजी देवसहायम, जो 1960 के दशक में चंडीगढ़ राजधानी शहर परियोजना के प्रशासक थे, ने दल का नेतृत्व किया था। वह कहते हैं, “रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था के लिए किसान अर्थव्यवस्था का यह विनाश मुझे ओलिवर गोल्डस्मिथ की 1770 की एक देहाती कविता, द डिज़र्टेड विलेज, की याद दिलाता है। कविता की ये पंक्तियां – “ज़मीन पर बीमारी जोत रहे हैं, जो तेज़ी से फैलती जा रही है/ धन इकट्ठा तो हो रहा है, आदमी मरते जा रहे हैं” - अमरावती में जो कुछ हो रहा है, उसे बयान करती हैं।”

हिंदी अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़