सिर्फ़ कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं. जेयाबल कहते हैं, "नई क़िस्में आज़माकर देखने की ज़रूरत होती है, कुछ जोखिम उठाना पड़ता है. चार साल पहले, मैंने एक जोखिम उठाया था और छोटे दानों वाले 'अक्षया' धान की बोआई की थी. मुझे प्रति एकड़ चावल की 35 थैलियां हासिल हुईं, और प्रति थैली 1,500 रुपए का मूल्य मिला. लेकिन…" वह हंसते हुए आगे बताते हैं, "जैसे ही मैंने अपने गांव में धान की यह क़िस्म उगानी शुरू की, हर कोई इसे ही उगाने लगा. ज़ाहिर है कि क़ीमतों में गिरावट आ गई." जेयाबल को उम्मीद है कि इस बार धान की अच्छी क़ीमत मिलेगी. इस साल बेमौसम और भारी बारिश के चलते पूरे राज्य में फ़सल बर्बाद हुई है, इसलिए धान की क़ीमत बढ़ गई है.

घर लौटते समय, जेयाबल बारिश, पानी, सूरज, मिट्टी, गायों और कम्मा (तालाबों) के बारे में बात करते हैं. उनका भोजन और भाग्य इन तत्वों द्वारा नियंत्रित होता है. नौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेक्कानुरानी क़स्बे की एक दुकान, जहां से वह बीज और खाद ख़रीदते हैं, से उनकी फ़सलों का वैविध्य तय होता है. जब उन्हें होटल की स्विमिंग पूल की ड्यूटी पर नहीं रहना होता है, तो जेयाबल का पूरा दिन गांव में छंटाई, सिंचाई, छिड़काव, चराई जैसे कामों में गुज़रता है.

हफ़्ते में छह दिन और हर दिन नौ घंटे के लिए, जेयाबल मदुरई के होटल में आधुनिकता से परिपूर्ण एक अलग ही दुनिया जी रहे होते हैं. वह बताते हैं, “मैं हर दिन सुबह एक-दो घंटे खेत पर काम करता हूं. अगर मैं होटल में सुबह की पारी (सुबह 8 से शाम 5 बजे तक) में काम कर रहा होता हूं, तब मैं खेत से दोपहिए पर सीधे होटल के लिए निकलता हूं. सुबह का नाश्ता करने का समय कहां है?” होटल पहुंचने पर जेयाबल काम के वक़्त पहनने के लिए मिली पतलून और टी-शर्ट पहनकर, होटल में अतिथियों की मदद करने के लिए भव्य और सुंदर स्विमिंग पूल के बगल में खड़े हो जाते है. होटल में काम करते-करते उन्होंने अंग्रेज़ी बोलना भी सीख लिया है और वह विदेशी अतिथियों को अंग्रेज़ी में मदुराई के बारे में जानकारी देते हैं. उन्हें यह काम पसंद है और इससे प्रति माह मिलने वाले 10,000 रुपए उनके लिए बहुत मदद साबित होते है. उनके लिए अब किसी खेल से जुड़े रहने का अब यही अकेला बहाना भी है. कुछ दशक पहले तक खेल ही जेयाबल के लिए सबकुछ था.