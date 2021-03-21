9. तूफ़ानों से घिरा सुंदरबन: यहां कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता

पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में लोग लंबे समय से ग़रीबी की मार तो झेल ही रहे थे, अब उन्हें जलवायु परिवर्तन का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार आने वाले चक्रवात, अनियमित बारिश, पानी में लवणता की वृद्धि, बढ़ती गर्मी, मैंग्रोव के घटते जंगल, और ऐसी अन्य बहुत सी चीज़ें होती दिख रही हैं