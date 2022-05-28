राज सरकार ह मुआवजा देय बर अइसन नियम बनाय हवय के सूखा प्रभावित अब्बड़ अकन किसान मुआवजा पाय ले बहिर हो गे हंवय. संयुक्त परिवार के 25 एकड़ धन एकर ले कमती खेती वाला मन ला दावा करे बर 70 फीसदी या ओकर ले जियादा फसल खराब होय ला होना रहिस फेर ये मन के फसल ह 20 ले 30 फीसदी ले जियादा फसल खराब होय ला घलो ओ मन के नांव राहत सूची मं नई ये.इहाँ तक के 5 एकड़ ले कमती ला घलो येकर ले बहिर कर दे गे हवय. एकरे बीच सरकार के मुआवजा देय मं ढेरियाय ले हालत खराब होत जावत हे.राज मं 20 एकड़ ले कमती के कतको संयुक्त परिवार के खेती ह खराब हो सकत हे.

छत्तीसगढ़ मं 37.46 लाख किसान मन मं 80 फीसदी छोटे किसान आंय जेन मन करा 2 एकड़ ले घलो कमती जमीन हवय.अइसनेच, छत्तीसगढ़ के 46.85 लाख हैक्टेयर किसानी जमीन मं 70 फीसदी खेती उपर के पानी के भरोसे आय, यानि के 30 फीसदी ह धनहा आय, ये मं घलो कतको किसान अइसन रहिन जेन मन कतको कारण ले धान के खेत मं पानी पलोय नइ सकिन जेकर दावा वो मन करे रहिन फेर सरकार ह अईसने किसान मन ला मुआवजा देय बर कोनो किसिम के कोना विचार नई करिस, जबकि ये बछर सुक्खा के सेती पानी गहीर मं चले गे रहिस जेकर ले कतको ट्यूबवेल मन काम नई करत रहिन, अऊ उही बखत बिजली के भारी कटोती करे गे रहिस.

अब्बड़ किसान ला राहत सूची ले बहिर कर देय ले कतको इलाका मं पलायन होय ला धरे हवय.जेन मन के नांव राहत सूची मं हवय तेन मं घलो मुआवजा मं होवत देरी ले अधीर हो गे हंवय. किसान मन ला लगत हवय के वो मन करा अवैय्या बखत ये नुकसान के भरपाई करे के कोनो आस नई ये.

अछोटी गांव के रिखीराम साहू बताथे, "गाँव के हरेक किसान घेंच तक ले कर्जा मं बुड़े हवय. कतको करा अगला बछर बर बीजहा तक ले नई ये, अइसन मं खेत ला खुल्ला छोड़े ला परही."