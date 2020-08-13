अंफ़न से एक महीना पहले, 20 अप्रैल को, मैंने देखा कि सबिता गरियाहाट में एक सुनसान फ़ुटपाथ पर लकड़ी की बेंच पर बैठी हैं। उन्होंने 15 अप्रैल को आश्रय छोड़ दिया था और अपने बेटे के साथ रह रही थीं, लेकिन अपना सामान देखने के लिए आई थीं। अस्थायी दुकानें जहां फेरीवाले आमतौर पर अपने सामान बेचते हैं, लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी थीं। फ़ुटपाथ पर रहने वाले कुछ ही लोग वहां मौजूद थे। “मैं अपने कपड़े और बर्तन देखने आई थी। मुझे डर था कि वे चोरी ना हो जाएं, लेकिन यह देखकर राहत मिली कि सब कुछ मौजूद था,” उन्होंने कहा।

“आश्रय में हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी,” सबिता ने कहा। सामुदायिक हॉल में, जहां लगभग 100 लोगों को अस्थायी रूप से रखा गया था, उन्होंने बताया, “यदि किसी को दूसरे से ज़्यादा भोजन मिलता, तो झगड़ा होने लगता। ऐसा रोज़ होता था। थोड़े से चावल को लेकर भी लोग हाथा-पाई करने लगते थे।” और, उन्होंने बताया कि भोजन की गुणवत्ता ख़राब होने लगी थी। “मसालेदार भोजन से मेरा गला जलने लगा। खाने में हमें दिन-रात पूड़ी और आलू दिया जाता था।” वहां का माहौल शत्रुतापूर्ण था – भोजन के लिए तो झगड़ा होता ही था, गार्ड भी गाली देते थे, और वहां रहने वाले लोगों को पीने के लिए पर्याप्त पानी या धोने के लिए साबुन नहीं दिया जाता था।

गरियाहाट का फ़ुटपाथ सात साल की उम्र से ही सबिता का घर था, जब वह अपनी मां, कनोन हलदर और तीन बहनों और तीन भाइयों के साथ शहर आई थीं। “मेरे पिता काम के लिए बाहर जाते थे। एक बार, वह काम के लिए गए और कभी लौट कर नहीं आए।” इसलिए कनोन और उनके सात बच्चों ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के एक गांव (सबिता को उसका नाम याद नहीं) से कोलकाता के बालीगंज स्टेशन तक की एक ट्रेन पकड़ी। “मेरी मां निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी मज़दूर के रूप में काम करती थीं। अब वह बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए पैसे के लिए या तो कूड़े बीनती हैं या भीख मांगती हैं,” सबिता ने बताया।

सबिता ने भी किशोरावस्था में अपने परिवार की सहायता करने के लिए कूड़े बीनना (उन्हें चुनने और कबाड़ के व्यापारियों को बेचने के लिए) शुरू कर दिया। किशोरावस्था के आख़िरी दिनों में, उन्होंने शिबू सरदार से शादी कर ली, वह भी सड़क के किनारे ही रहते थे। राजू सहित उनके पांच बच्चे हुए। शिबू गरियाहाट बाज़ार में दुकानों के लिए अनाज की ढुलाई और मछली काटने का काम करते थे। तपेदिक़ के कारण 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी दो छोटी बेटियां और एक बेटा शहर में एक एनजीओ द्वारा संचालित आवासीय स्कूलों में रहते हैं। उनकी बड़ी बेटी, 20 वर्षीय मम्पी और उसका छोटा बेटा अधिकतर सबिता के साथ ही रहते हैं, क्योंकि मम्पी का पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है।

वर्ष 2002 में जब गरियाहाट फ्लाईओवर बनाया गया था, तो सबिता और उनके विस्तारित परिवार – मां कनोन, एक भाई, एक बहन, उनके बच्चे और पति/पत्नी – सहित कई लोग खुले फ़ुटपाथ से फ्लाईओवर के नीचे आकर बस गए थे। कोविड-19 महामारी के आने से पहले तक वे सभी वहीं रह रहे थे।