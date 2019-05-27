खदानें 4-5 सालों तक काम करती रहीं. अगस्त 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने उस तारीख़ तक खनन किए गए कोयले पर जुर्माना लगाते हुए भारत भर में निजी स्वउपयोगी खानों के सभी आवंटन रद्द कर दिए. केपीसीएल ने बाद में फिर से बोली जीती, लेकिन इसने ईएमटीए के ख़िलाफ़ कोर्ट में जो एक केस दायर किया था कि जुर्माना कौन भरेगा, अभी भी लंबित है. बारंज मोकासा खदान चालू नहीं हो पाई है, क्योंकि केपीसीएल को कोई नया ऑपरेटर नहीं मिल सका है. पूर्व सरपंच महाकुलकर कहते हैं, “हमारी ज़मीन कंपनी की है और खदान में काम नहीं हो रहा है. अगर कभी अदालत में केस का निपटारा हो जाता है और पट्टा धारक परिचालन शुरू कर देता है, तो हमें बाहर जाना होगा.”

जब तक यह चालू था, तब तक कई परिवार खदान के शोर, प्रदूषण, और धमाकों के बावजूद गांव में ही ठहरे हुए थे. हालांकि यह गांव ख़त्म हो चुके काम और ख़ामोश पड़े खेतों की बंजर भूमि में बदल गया है. चूंकि इसे अधिग्रहित किया जा चुका है, इसलिए लोग किसी भी सरकारी योजना तक नहीं पहुंच सकते; घरों की मरम्मत नहीं की जा सकती, सड़कों को दोबारा बनाया नहीं जा सकता है.

इस गांव की वर्तमान सरपंच मायाताई महाकुलकर कहती हैं, “हमने शुरू में जो गलती की थी उसी का खामियाज़ा भुगत रहे हैं. हम कहीं के नहीं रहे. बूढ़े लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है.” मायाताई आगे कहती हैं कि भूमिहीन सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. उन्होंने खेतों का अपना काम खो दिया और उन्हें कोई मुआवजा या नौकरी भी नहीं मिली. कुछ किसानों ने दूर-दराज़ के गांवों में मुआवजे के पैसे से ज़मीन ख़रीद ली. “मैंने बारंज से लगभग 20 किलोमीटर दूर के एक गांव में दस एकड़ ज़मीन ख़रीदी, और मैं हर दिन वहां जाती हूं...इसे विकास नहीं कहा जा सकता.

खदान के चार बड़े गड्ढे गांव को घेरे हुए हैं, जो अब बंजर हो चुके खेतों की बदसूरत पृष्ठभूमि सरीखे हैं. सबसे पुराना गड्ढा संचित वर्षा जल से भरा है. खनन कंपनी द्वारा पहाड़ियों पर छोड़ी गई मशीनरी जंग खा रही है. जहां कभी हरा-भरा आम का बाग़ हुआ करता था वहां बैठे और अपनी उम्र के 80वें साल में प्रवेश कर चुके महादेव कांबले कहते हैं, “बारंज मोकासा ने अपनी आत्मा खो दी है. अब केवल कमज़ोर होता जा रहा शरीर ही बचा है.”