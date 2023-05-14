विवाह के बाद विदा होकर अपने ससुराल जाती एक औरत उदासी भरा गीत गाती है. इस गीत के बोल और इसकी धुन महिला के अपने परिवार और दोस्तों से बिछड़ने के दर्द को बेहद मार्मिक ढंग से पेश करते हैं. विदाई की परंपरा देश की कई संस्कृतियों में आम रही है. शादी के समय गाए जाने वाले ये गीत वाचिक परंपराओं की समृद्ध विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

ये गीत, अपने रूप और विषय-वस्तु में सरल प्रतीत होते हैं, और विभिन्न पीढ़ियों के बीच हस्तांतरित, संरक्षित तथा अनुकूलित होते रहते हैं. पहचान की सामाजिक निर्मिति में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ख़ासकर जेंडर (लिंग) के मामले में. पितृसत्तात्मक समाज में, विवाह किसी महिला के जीवन में घटने वाली एक विशेष घटना ही नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान के निर्माण में भी उसका काफ़ी महत्वपूर्ण दख़ल होता है. आंगन, जो महिलाओं की यादों, परिवारों, दोस्तियों और उनकी आज़ादी का प्रतीक होते हैं, विदा होने के बाद उनके लिए अपरिचित हो जाते हैं. संस्कृतियों के इशारे पर उनकी ज़िंदगी में क़रीब से जुड़ी रही सभी चीज़ें खो जाती हैं. इससे उनके भीतर भावनाओं की तेज़ लहर उठती है.

मुंद्रा तालुका में स्थित भद्रेसर गांव के मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले मछुआरे जुमा वाघेर द्वारा गाया यह गीत, साल 2008 में कच्छ महिला विकास संगठन (केएमवीसी) द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरवाणी द्वारा रिकॉर्ड किए गए 341 गीतों में से एक है. केएमवीएस के ज़रिए यह संग्रह पारी के पास आया है. इन गीतों से हमें इस क्षेत्र की संस्कृति, भाषा और संगीत से जुड़ी विविधता का पता चलता है. यह संग्रह कच्छ की संगीत परंपरा को संरक्षित करने में मदद करता है, जो कि अब ढलान की ओर है और रेगिस्तानी दलदल में खोती जा रही है.

ग्रामीण औरतों के लिए गीतों के ज़रिए अपनी चिंताओं और डर को बयान करना सुरक्षित होता है, अन्यथा वह इन भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पातीं.