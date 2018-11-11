1920 में पैदा हुए गणपति यादव, तूफ़ान सेना के एक स्वतंत्रता सेनानी थे. यह सतारा, महाराष्ट्र की प्रति सरकार या अल्पकालीन, भूमिगत सरकार का सशस्त्र हिस्सा थी, जिसने 1943 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी की घोषणा कर दी थी. प्रति सरकार के नियंत्रण में लगभग 600 (या उससे अधिक) गांव थे. उन्होंने राज के ख़िलाफ़ तूफ़ान सेना के विद्रोह में भाग लिया था. वह बताते हैं, “मैं ज़्यादातर कुरियर (डाकिए) का काम करता था, जंगलों में छिपे क्रांतिकारियों को संदेश और भोजन पहुंचाता था. उनमें से अधिकतर लंबी, ख़तरनाक दूरियां मैंने पैदल चलकर तय कीं; बाद में, साइकिल से उन जगहों पर गया.

गणपति यादव पहले भी एक सक्रिय किसान थे और अभी भी हैं. हाल ही में रबी के मौसम में उन्होंने अपने आधे एकड़ खेत में 45 टन गन्ने की पैदावार की. किसी ज़माने में उनके पास क़रीब 20 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन बहुत पहले उन्होंने उसे अपने बच्चों में बांट दिया. जिस जगह वह रहते हैं वहां उनके बेटों ने उसी ज़मीन पर अच्छे घर बना लिए हैं. लेकिन, गणपति यादव और उनकी 85 वर्षीय पत्नी वत्सला को एक मुख्य कमरे वाले घर में रहना पसंद है. वत्सला अभी भी एक सक्रिय गृहणी हैं, जो हर दिन खाना पकाती हैं और ख़ुद सफ़ाई करती हैं. हम जब वहां पहुंचे, उस समय वत्सला गांव से कहीं बाहर गई हुई थीं.

गणपति यादव की विनम्रता के कारण उनके बच्चों ने देर से जाना कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे. उनका बड़ा बेटा निवरुत्ती, खेत पर ही बड़ा हुआ, लेकिन 13 साल की उम्र में उन्होंने पहले इरोड में और फिर तमिलनाडु के कोयंबटूर में सोनार बनने का प्रशिक्षण लिया. वह बताते हैं, “मैं स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में कुछ नहीं जानता था. मुझे इसके बारे में पहली बार तब पता चला, जब जीडी बापू लाड [प्रति सरकार के एक महान नेता] ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने पिता के साहस के बारे में जानता हूं.” गणपति यादव कहते हैं कि बापू लाड उनके गुरू और मार्गदर्शक थे. वह याद करते हुए बताते हैं, “उन्होंने मेरे लिए एक दुल्हन ढूंढी, हमारी शादी कराई. बाद में, मैं शेतकरी कामगार पक्ष [भारत के किसानों और श्रमिकों की पार्टी] में उनके साथ शामिल हो गया. हम उनके अंतिम दिनों तक साथ रहे.”

उनके दूसरे बेटे महादेव बताते हैं, “मैं जब कक्षा 7 में था, तो मेरे दोस्त के पिता ने मुझे उनकी बहादुरी के बारे में बताया था. उस समय, मैं यही कहता था कि यह कोई बड़ा बात नहीं है. उन्होंने किसी अंग्रेज़ सिपाही या पुलिस को नहीं मारा. बाद में जाकर मुझे पता चला कि उनकी भूमिका कितनी ज़रूरी थी.”