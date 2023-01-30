कुछ ही समय में, पावरलूम वालों ने हैंडलूम की साड़ियों की नक़ल करनी भी शुरू कर दी और इन्हें उन्हीं बाज़ारों में हैंडलूम उत्पादों के रूप में बेचना शुरू कर दिया. हालांकि धर्मावरम की हैंडलूम पट्टू साड़ी और पावड़ा ('अध-साड़ी') को 2010 में राज्य सरकार द्वारा जीआई (भौगोलिक उपदर्शन) टैग दिया गया था. जीआई टैग नक़ल पर रोक लगाता है और क़ानूनी रूप से केवल धर्मावरम की रेशम साड़ियों के पारंपरिक ढंग से होने वाले निर्माण को ही मंज़ूरी देता है.

घाटा बढ़ने लगा था. अब अपने परिवार के सदस्यों की मदद से 4 से 7 दिनों में एक रेशम की साड़ी बनाने वाले बुनकरों को एक व्यक्ति द्वारा संचालित पावरलूम, जिस पर एक दिन में 2-3 साड़ियों बुनी जा सकती थीं, के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर कर दिया गया. साल 1990 के दशक तक, बुनकर कुछ वर्षों में एक बार अपने डिज़ाइन बदलते थे. अब उन्हें हर 3-4 महीने में डिज़ाइन बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पावरलूम की कम्प्यूटरीकृत चिप में 64 डिज़ाइन भी स्टोर किए जा सकते हैं; इसके लिए उन्हें 20 दिनों के लिए अपने हैंडलूम को रोकना पड़ता था और नए टेम्पलेट बनाने के लिए लगभग 5,000 रुपए ख़र्च करने पड़ते थे.

जीविका बचाए रखने के लिए बुनकरों ने क़र्ज़ लेना शुरू कर दिया. बहुत से लोग जो अपना ऋण नहीं चुका सकते थे, बैंक की नज़र में डिफ़ाल्टर (त्रुटिकर्ता) बन गए - और बने हुए हैं. विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा क़र्ज़ माफ़ी की योजनाएं लटकी हुई हैं.

अमरनाथ कहते हैं, “हम 5-6 साल से क़र्ज़ (अनौपचारिक स्रोतों से लिया हुआ) में हैं. जब भी मैं लोन के लिए बैंक जाता था, तो मुझे समर्थन के लिए किसी राजनेता या प्रभावशाली व्यक्ति को साथ लाने के लिए कहा जाता था. हम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं." अमरनाथ के पिता एस. जगन्नाथ ने साहूकारों और रिश्तेदारों से 6 लाख रुपए उधार लिए थे. इस क़र्ज़ के असहनीय दबाव के कारण उन्होंने 26 फरवरी 2017 की रात धर्मावरम में ख़ुद को फांसी लगा ली.

साल 2012 के आसपास धनंजय के परिवार को विकास आयुक्त (हैंडलूम) के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया था कि वे बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन के पात्र हैं, लेकिन बैंक ने लोन मंज़ूर नहीं किया. धनंजय की पत्नी के भाई गद्दम शिवशंकर ने भी उसी वर्ष लोन के लिए आवेदन पत्र दिया था. वह कहते हैं, "बैंक प्रबंधकों को लगता है कि हम उन्हें पैसे वापस नहीं करते हैं."