1920 मं जनम लेय गणपति यादव, तूफ़ान सेना के एक ठन स्वतंत्रता सेनानी रहिस. ये ह सतारा, महाराष्ट्र के प्रति सरकार धन अल्पकालीन, भूमिगत सरकार के हथियारबंद हिस्सारहिस, जेन ह 1943 मं अंगरेज राज ले अज़ादी के घोसना कर देय रहिस. प्रति सरकार के अधीन मं करीबन 600 (धन ओकर ले जियादा) गांव रहिस. वो मन अंगरेज राज के ख़िलाफ़ तूफ़ान सेना के बगावत मं हिस्सा लेय रहिस. वो बताथे, मंय जियादा करके हरकारा के काम करत रहेंव, जंगल मं लुकाय क्रांतिकारी मन तीर संदेसा अ ऊ खाय ला पहुंचावत रहंय. ये मन मं जियादा करके दूरिहा, खतरा ले भरे रद्दा ला रेंगत गेय रहेंय, बाद मं सइकिल ले तउन जगा मन मं गेंय.

गणपति यादव पहिले घलो बढ़िया किसान रहिस अऊ अभू घलो हवय. हालेच मं रबी मं वो हा अपन आधा एकड़ के खेत मं 45 टन कुसियार कमाय हवय. कउनो जमाना मं ओकर करा 20 एकड़ जमीन रहिस, फेर वो ह बनेच पहिली वोला अपन लइका मन ला बाँट दीस. जेन जगा मं वो ह रहिथे उहाँ ओकर बेटा मन उहिच जमीन मं बढिया घर बना ले हवंय. फेर, गणपति यादव अऊ ओकर 85 बछर के घरवाली वत्सला ला अपन एकेच कमरा वाले घर मन रहे ला पसंद हवय. वत्सला अभू घलो घर के काम बूता करथे, वो ह हरेक दिन रांधथे अऊ ख़ुदेच मांजथे सफ़ाई. हमन जब ऊहां पहुंचेन, वो बखत वत्सला गांव ले कऊनो बहिर के जगा गेय रहिस.

सिधवा होय सेती गणपति यादव के लइका मन बनेच बखत बाद गम पइन के ओ मन के ददा ह स्वतंत्रता सेनानी रहिस. ओकर बड़े बेटा निवरुत्ती, खेतेच मं बड़े होइस, फेर 13 बछर के उमर मं वो ह पहिली इरोड मं अऊ ओकर बाद तमिलनाडु के कोयंबटूर मं सोनार बूता सिखिस. वो ह बताथे, “मंय अजादी के लड़ई मं ओकर भूमिका के बारे में कुछु नई जानत रहेंय. मोला येकर बारे मं पहिली बेर पता तब लगिस जब मोला जीडी बापू लाड [प्रति सरकार के एक महान नेता] ह पूछिस के का मंय अपन ददा के साहस ला जानथों.” गणपति यादव कहिथे के बापू लाड ओकर गुरू अऊ रद्दा दिखेइय्या रहिस. वो ह सुरता करत बताथे, “वो ह मोर बर बहुरिया खोजिस, हमर बिहाव कराइस. बाद मं, मंय शेतकरी कामगार पक्ष [भारत के किसान अऊ मजूर मन के पार्टी] मं ओकर संग सामिल हो गेंय. हमन ओकर आखिरी बखत तक ले संग रहेन.”

ओकर दूसर बेटा महादेव बताथे, “मंय जब कच्छा 7 में रहेंव, त मोर संगवारी के ददा ह मोला ओकर बहादुरी के बारे में बता थाय रहिस. वो बखत, मंय ये कहंव के ये कउनो बड़े बात नई ये. वो ह कउनो अंगरेज सिपाही धन पुलिस ला नई मारिस. बाद में जाके मोला पता चलिस के ओकर भूमिका कतक ज़रूरी रहिस.”