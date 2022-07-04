अऊ 1999 मं घाम महिना के जइसने सुरु होईस. जइसने वो मं अपन अवेइय्या फसल के तियारी करे लगीन, कुनो के बासिंदा मं ला उहाँ ले हटाय सुरु कर दे गीस. वो मन आगरा अऊ ओकर तीर तखार पहुँचीन अऊ नीला रंग के तिरपाल ले कुरिया बना के रहे लगीन. इहाँ वो मन 2-3 बछर तक ले रहीं.

मेराजुद्दीन कहिथे, “राजस्व विभाग ह सुरू मं जमीन के नवा मालिक मन ला मान्यता नई दे रहिस अऊ एकरे सेती रिकॉर्ड नई दे गे रहिस. स्वास्थ्य, शिक्षा अऊ सिंचाई जइसने दीगर विभाग मन ला काम सुरु करे मं 7-8 बछर लाग गे.” वो ह आधारशिला शिक्षा समिति के सचिव बनीस. ये हा एक ठन गैर-लाभकारी संस्था आय जेन ह आगरा मं विस्थापित लोगन मन सेती एक इस्कूल चलाथे अऊ वो मन के संग काम करथे.

तेईस बछर बाद, पीसीसीएफ चौहान ह स्वीकार करिस के, “गाँव ला ले जाय के काम वन विभाग के नई ये. पुनर्वास सरकार ला ही करे ला परही तभेच विस्थापित मं ला जम्मो सुविधा मिलही. जम्मो विभाग ला लोगन मं तीर जाना चाही, ये हमर फरज आय.” वो हा वायदा पूरा नई करे के सवाल मं कहिथे.

श्योपुर जिला के विजयपुर तहसील के उमरी, अगरा, अरोड़, चेंटीखेड़ा अऊ देवरी गांव में 24 विस्थापित गांव मन के हजारों लोगन के आमद देखे गीस (इहाँ के लोगन मन 28 ठन कहिथें). एकर बर न तो ये गाँव मन ले कऊनो भाल बिचार करे गे रहिस अऊ न त आवे के कउनो मुआवजा दे गे रहिस. न त जंगल ला खतम करके पाट देय ले होय नुकसान के भरपई करे गे रहिस.

राम दयाल जाटव अऊ ओकर परिवार जून 1999 मं आगरा के बहिर पाइराजाटव बस्ती मं चले गीस. कुनो पार्क मं पाइरा के 50 बछर के ये मूल बासिंदा ह अभू तक ले पछतावत हवय.वो ह कहिथे, "फिर ले बसाय ह हमर बर बढ़िया नई रहिस, हमन बहुतेच अकन समस्या के सामना करेन अऊ अभू तक ले करत हवन. आज हमर चूंवा मन मं पानी नईये. हमर खेत ह रुंधाय नई ये. अपात मं इलाज बर खुदेच ला खरचा करे ला परथे अऊ रोजी रोटी घलो मुस्किल होवत जावत हवय. ये ला छोड़ अऊ घलो कतको समस्या मन हवंय. ओकर आवाज ह धीमा हो जाथे जब वो ह कहिथे, “वो मन जानवर मन बर बने करिन फेर हमर सेती कुछु घलो बने नई करिन.”