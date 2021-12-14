जब सेरिंग खेत में काम नहीं कर रहे होते, तो वह बुनाई करते हैं - वह एक कुशल और प्रतिष्ठित बुनकर हैं, जिन्हें स्नांमबू नामक ऊनी कपड़े को बनाने के लिए कई गांवों में आमंत्रित किया जाता है. गोंचा यहां की एक पारंपरिक पोशाक है, जिसे सिलने के लिए इस ऊनी कपड़े की एक रोल लगती है. वह बताते हैं कि बुनाई उनका पारिवारिक व्यवसाय है. “मुझे याद है कि मेरे पिता बहुत सख़्त थे, जब उन्होंने मुझे बुनाई सिखाई. मुझे रोना आता था जब मैं बाहर बच्चों के बर्फ़ में खेलने की आवाज़ें सुनता था, जबकि मैं ऊनी धागे की गांठ बांध रहा होता था, और उंगलियों में दर्द होता था; कभी-कभी ख़ून भी निकलता था. आज मुझे इस पारिवारिक कौशल के मूल्य का अहसास होता है, जिससे हमारी अच्छी-ख़ासी कमाई हो जाती है.”

सेरिंग अपने बेटे को सिखाने की कोशिश करते हैं, जोकि 30 साल की उम्र में हैं. उनका बेटा कभी-कभार बुनाई करता है और इसमें अच्छा भी है, लेकिन बुनाई को लेकर अपने पिता की तरह उत्सुक नहीं है. सेरिंग कहते हैं, “आजकल आप बच्चों के साथ ज्यादा सख़्ती नहीं कर सकते. उन्हें लेह बाज़ार में घूमना, मोबाइल फ़ोन से घुसे रहना ज़्यादा पसंद आता है."