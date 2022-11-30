मुहाना, नहराना से बमुश्किल 10 किलोमीटर दूर है. चूंकि नदी का मुहाना ख़ासा चौड़ा है, तो इस कारण से गांवों में अनेक डेल्टा बन गए हैं. वैसे स्थानीय लोग जिन्होंने विगत सालों में अपने खेत नदी के हाथ गंवा दिए हैं, इन डेल्टा-क्षेत्रों का इस्तेमाल अपनी छिटपुट खेती और अस्थायी रिहाइश के लिए करते हैं. ये डेल्टा भी इस क्षेत्र के सर्वाधिक हरे-भरे चरागाहों में शुमार होते हैं.

साथ लगे ब्रमुंडली ग्राम पंचायत के पतरपाड़ा गांव में एक दुग्ध व्यवसायी परिवार अपने 150 तैराक भैसों का दूध बेचता है. ऐसे परिवार, जो पारंपरिक रूप से भूस्वामी नहीं हैं, के लिए संख्या में इतने अधिक भैंसों के लिए छावनियों का बंदोबस्त और रखरखाव करना, और घास वाले चरागाह की तलाश करना आसान काम नहीं है. ऐसे में देवी नदी के तट और डेल्टा ही उनके काम आते हैं. इन भैसों के मालिक डेल्टा चरागाहों के स्वामियों को पशुओं को घास चरने देने के एवज़ में 2 लाख सालाना की मोटी रक़म चुकाते हैं. रात के समय भैंसे नदी के किनारे कैसुरीना पेड़ों के नीचे विश्राम करती हैं. दिन के समय वे घास चरने के लिए तैरकर डेल्टा तक जाती हैं. यह क्रम मानसून के महीनों में डेल्टा के ताज़ा पानी में डूबने तक चलता रहता है. बाद में यही ताज़ा पानी भैंसों की प्यास बुझाने के काम आता है.

स्टोरी में शामिल तस्वीरें हरे-भरे चरागाहों की तलाश में रोज़ निकलने वाली भैसों की एकतरफ़ा यात्रा की गवाह हैं.