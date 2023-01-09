पार्वती बढ़िया नस्ल की हाथी लगती है. सरगुजा के हाथी लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से इतिहास में प्रसिद्ध थे. जैसा कि ज़िला गजट में बताया गया है: "मध्यकाल में युद्ध के दौरान, हाथी ताक़त दिखाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करते थे. इसीलिए, छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत उन मुख्य केंद्रों में से एक थी जहां से युद्ध के दौरान हाथी मंगवाए जाते थे. सरगुजा के शासकों का मालवा के सुल्तानों के साथ संबंध इसी आधार पर निर्धारित होता था कि उन्होंने मालवा को भरोसा दिलाया था कि वे हाथियों की आपूर्ति लगातार करते रहेंगे."

मालवा असल में सरगुजा पर अपना प्रभुत्व हासिल करने का इसे ही सबसे बड़ी वजह मानता था. हालांकि, उन्हें देखकर यह आकलन करना मुश्किल था कि प्रभु और पार्वती के पूर्वज इतने ख़तरनाक और लड़ाकू रहे होंगे. प्रभु आज्ञाकारिता के प्रतीक दिख रहे हैं. और पार्वती वैसी ही योद्धा नजर आ रही है जैसे कि कोई खरगोश. (यदि आप एक बहुत बड़े और शांतिपूर्ण खरगोश की कल्पना कर सकें, तो करिए.)

आसपास के ख़ानाबदोश

दलीप, मैं, और हमने अंबिकापुर**** में जिस पुरानी जीप को किराए पर लिया था, उसका ड्राइवर उस गांव की खोज कर रहे थे जिसे हम कभी नहीं ढूंढ पाए. हमने जीप को एक छोटी बिरहोर कॉलोनी के पास खड़ा कर दिया था. बिरहोर उसी ऑस्ट्रो-एशियाटिक (आग्नेय) भाषाई समूह की प्राचीन जनजाति है, जैसे, हो, संताल या मुंडा. छोटा नागपुर बेल्ट के ये ख़ानाबदोश लोग आमतौर से पलामू, रांची, लोहरदगा, हज़ारीबाग़ और सिंहभूम में घूमते फिरते रहते हैं. यह जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है, उनमें से केवल 2,000 ही आज शेष बचे हैं, शायद इससे भी कम.

बिरहोरों की इस जनजाति ने हमें एक मज़ेदार गांव के बारे में बताया था, जो उनके मुताबिक़ 'नज़दीक' में ही था. मुख्य सड़क से कई मील दूर, अब हम सीखने की राह पर थे कि किसी ख़ानाबदोश इंसान के कहे 'नज़दीक' का मतलब जस का तस माने ख़तरनाक साबित हो सकता है. हमने जीप को, जो हमें परेशान करती आ रही थी, बिरहोरों के भरोसे छोड़ दिया था, और आगे पैदल ही चल पड़े थे.

ड्राइवर हमारे साथ आना चाहता था. उनका कहना था कि बिरहोर उसे जिस प्रकार दिख रहे थे उससे वह डर गया था. अब उसे पार्वती की नज़र से भी डर लगने लगा था. दलीप ने संक्षेप में और पूरी स्पष्टता से टिप्पणी की थी कि उन्होंने ड्राइवर के रंग-ढंग के बारे में कैसा सोचा था, लेकिन वह आदमी हमारे साथ उसी तरह चला आया.

प्रभु ने हमें हाथी की सवारी कराने की पेशकश की. हमने स्वीकार कर लिया. मैं उस समय विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों को गिनने में लगा हुआ था जिनका मैंने महीनों पहले साल 1993 के मध्य में शुरू हुए अपने प्रोजेक्ट पर रवाना होने के बाद इस्तेमाल किया था. इसमें देशी नाव और लट्ठे के बेड़े से लेकर ट्रेन की छत पर यात्रा करना भी शामिल था. हां, हाथी की सवारी इस सूची में शामिल नहीं थी. मार्ग की कुछ दूरी तय करने के बाद, हम प्रभु से बात करने के लिए नीचे बैठ गए. उस गांव को खोजने के बारे में हम भूल चुके थे. वास्तव में एक मज़ेदार कहानी हमारे सामने थी. और एकदम 'नज़दीक'. हम यह जानना चाहते थे कि वह पार्वती को कैसे भोजन खिलाते हैं और उसकी देखभाल किस तरह करते हैं.

साक्षात्कार करने की अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए हमने डेढ़ घंटे लगा दिए, लेकिन कुछ भी जान नहीं सके. प्रभु हंसमुख क़िस्म का इंसान था, लेकिन कुछ बता नहीं रहा था. उसने बताया कि वे लोगों से और मंदिर के मेलों से मिलने वाले दान के सहारे अच्छा जीवन बिताते हैं. देश के कुछ हिस्सों के लिए यह बात सही होगी. लेकिन यहां के लिए सही नहीं हो सकती थी. दलीप ने कहा, "*%*#*, तुम झूठ बोल रहे हो. इस हाथी को 200 किलो घास की ज़रूरत पड़ती है. ऊपर से और अन्य खाद्य सामग्री खिलानी पड़ती है. मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना पड़ता है. तुम इस हाथी को आसपास के खेतों में चरने के लिए छोड़ देते हो, क्यों, सही कहा न?"

शायद यही सच था. प्रभु ने इस बात से साफ़ इंकार कर दिया. दलीप ने कहा, "हमें इस कमबख़्त हाथी का ही इंटरव्यू लेना चाहिए. वह ज़्यादा ईमानदार होगी. वह इसे चराने के लिए जंगल में अधिक अंदर नहीं ले जा सकता. वहां असली जंगली हाथी मौजूद हैं. और अन्य जानवर भी हैं. वह इसे खेतों में ही ले जाता है. वह इसे लेकर खेतों में जाता है और इसे फ़सल बर्बाद करने के लिए छोड़ देता है." हम उसके खाने और उस पर ख़र्च होने वाले पैसे के बारे में बात कर रहे थे और पार्वती प्रभु के साथ खेल रही थी. उसकी सूंड प्रभु के सिर के ऊपर घूम रही थी. वह उससे प्यार करती है, यह बात स्पष्ट थी. अगर उसने पेट भरने के लिए खेतों की फ़सलें लूटी हैं, तो इसका मतलब है कि ढंग से ही लूटी है.