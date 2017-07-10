पारीवरच्या ओवी संग्रहातल्या या सहा ओव्या ताडकळसच्या गंगुबाई अंबोरेंनी गायल्या आहेत. उन्हाची काहिली, मुलाला ऊन लागत असेल त्याची काळजी याविषयी गातानाच आपल्या पतीला चारित्र्यसंपन्न पत्नी मिळाल्याचा किती अभिमान आहे तेही सांगतात.
मे महिन्याच्या उन्हाच्या तलखीत ओवी संग्रहातल्या या उन्हाळ्यावरच्या ओव्या तुमच्यासाठी सादर करत आहोत.
परभणीच्या ताडकळसच्या गंगुबाई अंबोरे त्यांच्या खड्या आणि गहिऱ्या आवाजात या ओव्या गाताहेत. ८ मार्चला त्यांच्याच आवाजातल्या ओवीने पारीवर या ओवी संग्रहाची सुरुवात झाली. दुःखाने गहिवरलेली आणि वर्षानुवर्षीचा एकाकीपणा भरून राहिलेल्या त्यांच्या ओव्या आम्ही सादर केल्या. त्यांचा आवाज सगळ्यांच्याच मनात रुंजी घालत राहिला.