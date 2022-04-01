लॉकडाउन से पहले, वह भट्टों में काम करते हुए 6,000 रुपए प्रति माह कमाते थे. वह कहते हैं, “ईंट भट्टे फिर से खुल गए हैं, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने इस तरह का काम बंद कर दिया है. मैं घर से उतना बाहर नहीं रह सकता जितना पहले रहता था. मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है."

ज्योति और रानी, 3 और 2 साल, उन्हें कालीन बुनते - जो उनकी आय का नया स्रोत है - देखती हैं. वह कहते हैं, "मैंने यह काम कुछ महीने पहले ही शुरू किया था. देखते हैं यह कैसा चलता है. इस काम की मदद से मैं बच्चों के साथ घर पर रह पाता हूं. मेरी मां बहुत बूढ़ी है, वह ख़ुद अपनी देखभाल नहीं कर सकती. जब सरिता थी, तो वह मेरी मां के साथ-साथ बच्चों की देखभाल करती थी. मुझे नहीं पता कि जब वह गर्भवती थी, तो हम उसकी देखभाल के लिए और क्या कर सकते थे. हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था."

वाराणसी स्थित पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता मंगला राजभर कहते हैं कि कोविड-19 के प्रकोप के बाद से, बड़ागांव ब्लॉक में मातृ देखभाल की और भी अधिक उपेक्षा हुई है. राजभर कहते हैं, “इस ब्लॉक की कई महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं. उन्हें अतिरिक्त देखभाल और आराम की आवश्यकता है.” राजभर ने दो दशकों से अधिक समय तक बड़ागांव में स्थानीय समुदायों के साथ काम किया है. वह कहते हैं, “लेकिन ग़रीबी पुरुषों को घर छोड़कर [कहीं और] काम खोजने के लिए मजबूर करती है. इसलिए महिलाएं घर और खेतों में काम करती रहती हैं.”

राजभर बताते हैं कि महिलाओं को अपने भोजन में प्रोटीन, विटामिन, और आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाले राशन से ही खाना पका पाती हैं और सब्ज़ियां ख़रीदने का सामर्थ्य नहीं रखती हैं. "उनके पास उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है. सारे हालात उनके ख़िलाफ़ हैं. ”

सीतापुर के टांडा खुर्द में, आशा कार्यकर्ता आरती देवी कहती हैं कि कई महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं और उनका वज़न काफ़ी कम है, जिससे गर्भावस्था में जटिलताएं पैदा होती हैं. वह कहती हैं, ''यहां के लोग सिर्फ़ दाल और चावल खा रहे हैं. उनका ठीक से पोषण नहीं हो रहा. सब्ज़ियां लगभग गायब हैं [उनके आहार से]. किसी के पास पर्याप्त पैसा नहीं है."

श्रीकृष्ण की पत्नी कांति (55 वर्ष) कहती हैं कि खेती से होने वाली आय में गिरावट आई है. “हमारे पास केवल दो एकड़ ज़मीन है, जहां हम चावल और गेहूं की खेती करते हैं. हमारी फ़सलें बार-बार बाढ़ में बह जाती हैं."