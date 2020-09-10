इसका आयोजन आशा सहायिकाओं द्वारा किया गया था, और इसने कोविड-19 के लक्षणों और घर में क्वारंटीन के चरणों का एक अवलोकन पेश किया. आशा कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे अपने गांव में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड रखें और इस मामले में यदि कोई विवाद होता है, तो पुलिस से संपर्क करें. तनुजा कहती हैं, “हमें सख़्त निर्देश दिया गया था कि अगर किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण हों, तो उसे तुरंत पीएचसी पहुंचाया जाए.” वेबिनार में कोविड-19 के दौरान गर्भधारण के मामलों की देखभाल कैसे की जाए, और बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर चर्चा भी शामिल थी.

हालांकि, आशा कार्यकर्ता उस समय दूसरी ज़्यादा बड़ी परेशानियों को उजागर करना चाहती थीं. तनुजा कहती हैं, “हमने बेहतर मेडिकल किट के लिए कहा, इस उम्मीद में कि सुविधा प्रदाता पीएचसी में हमारी मांग को उठाएंगे.” उन्होंने एक और प्रमुख मुद्दा भी उठाया: मरीज़ों को लाने-ले जाने के लिए वाहनों की कमी. तनुजा कहती हैं, “नज़दीकी पीएचसी [अनदुर और नलदुर्ग] में आपातकालीन परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है. हमारे लिए मरीज़ों को वहां ले जाना मुश्किल है.”

दहिटना गांव में, नागिनी हमें सात महीने की उस गर्भवती महिला के बारे में बताती हैं, जो अपने पति के साथ पुणे से लौटी थी. लॉकडाउन के दौरान उसने निर्माणस्थल की अपनी नौकरी खो दी थी. “यह मई के पहले सप्ताह की बात है. जब मैं घर में क्वारंटीन पर चर्चा करने के लिए उसके घर गई, तो मैंने देखा कि उसकी आंखें मुर्झाई हुई थीं और वह पीली पड़ गई थी, कमज़ोर लग रही थी. वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती थी.” नागिनी चाहती थीं कि वह तुरंत पीएचसी जाए. “जब मैंने एम्बुलेंस के लिए पीएचसी को फ़ोन किया, तो यह उपलब्ध नहीं था. चार तालुका के पीएचसी दो वाहन साझा करते हैं. हमने किसी तरह उसके लिए एक रिक्शा की व्यवस्था की.”

नलदुर्ग पीएचसी में जांच के बाद पता चला कि उसके हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम था. नागिनी बताती हैं कि यहां की महिलाओं में अनीमिया आम बात है, लेकिन यह गर्भावस्था के दौरान गंभीर स्तर के अनीमिया का मामला था. “हमें उसे रक्ताधान के लिए दहिटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर, तुलजापुर के ग्रामीण अस्पताल ले जाने के लिए दूसरा रिक्शा लेना पड़ा. रिक्शे का कुल किराया 1,500 रुपए आया. उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब थी. इसलिए, हमने कोरोना सहायता कक्ष के सदस्यों से पैसा जुटाया. क्या पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य कर्तव्य नहीं है?”

ऐसी स्थितियों में कई बार, आशा कार्यकर्ता ख़ुद अपनी जेब से पैसे ख़र्च करती हैं - हालांकि वे इस तरह के ख़र्च वहन नहीं कर सकतीं. दस साल पहले एक बीमारी से अपने पति की मृत्यु के बाद, नागिनी अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाली हैं; उनका बेटा और सास भी उन्हीं की आय पर निर्भर हैं.