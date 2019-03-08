“न तो कोई काम है और न ही कोई फसल,” परभणी जिले के जिनतूर तालुका के एक किसान, ईश्वर चव्हाण कहते हैं जो मराठवाड़ा के अन्य किसानों के साथ मार्च में भाग लेने आए हैं। सूखा राहत और मज़दूरी के काम की तत्काल ज़रूरत है, उन्होंने कहा। ईश्वर कहते हैं कि उन्हें 2017 में राज्य सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी नहीं मिली है। “इस साल मुझे बैंक से फसल ऋण नहीं मिला,” वह कहते हैं।

मार्च में शामिल युवा प्रदर्शनकारी जहां काम की मांग कर रहे हैं, वहीं बुज़र्ग लोग पेंशन मांग रहे हैं। मोखाडा तालुका की आनंदीबाई नवाले की आयु 70 के आसपास है, लेकिन उन्हें अभी भी मज़दूर के रूप में काम करना पड़ रहा है। “मेरे परिवार में कोई नहीं है,” वह बताती हैं। “कुछ साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई; मेरी कोई संतान नहीं है।” वह वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी और एक छोटी सी वन भूमि का मालिकाना हक़ हासिल करने की मांग को लेकर मार्च कर रही हैं जिस पर वह वर्षों से खेती कर रही हैं। आनंदीबाई ने पिछले साल भी मुंबई तक मार्च किया था, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं। तो, उन्होंने कहा, “मैं फिर से चल रही हूं।”

ठाणे के शाहपुर तालुका के अघाई गांव के युवा किसान तथा मज़दूर, राजेन्द्र भवर अपने दोस्तों के साथ आए हैं, ये सभी किसान सभा की लाल टोपी पहने और हाथों में झंडा पकड़े हुए हैं। पिछले साल भी, वह नासिक से मुंबई आए थे। उनका भी यही कहना है कि वे सरकार को उसका वादा याद दिलाने दोबारा यहां आए हैं।

कवर फोटो: संकेत जैन

हिंदी अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़