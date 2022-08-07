येकरे संगे संग पांच ठन दीगर कहिनी मन के जुम्फा घलो हवय, जेन हा सबले पहिली टाइम्स ऑफ़ इंडिया मं छपे रहिन, वो मन ला इहाँ अऊ जियादा फोटू मन के संग फ़िर ले छापे जावत हवय. ये ‘भुलाय-बिसोरे अजादी’ कड़ी के ताना-बाना तउन गाँव मन के तीर-तखार बुने गे हवय जेन ह बड़े बगावत मन के गढ़ रहिन. भारत के अजादी के लड़ई, सिरिफ सहर के धनवान मन के मसला नई रहिस अऊ न त वो ह ओकरे मन तक ले सीमित रहिस. गाँव-देहात के कतको लोगन मन ये मं भारी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेय रहिन अऊ वो मन के लड़ई मं अजादी के मायना कुछु दूसर रहिस. जइसने के, 1857 के कतको लड़ई, गाँव मन मं तउन बखत लड़े जावत रहिस, जेन बखत मुंबई अऊ कोलकाता के धनवान बड़े जमात के लोगन मन अंगरेज मन के सुफल होय सेती मनौती करत रहिन. अजादी के 50 वां बछर, यानि के 1997 मं, मंय वो मन ले कुछेक गाँव गेय रहेंव जिहां के बारे मं तुमन ला तरी लिखाय कहिनी मन ला पढ़े ले मिलही: