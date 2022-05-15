छत्तीसगढ़ राज ह देय बर अपन सामुदायिक पट्टा के संख्या (ये ह निजी पट्टा ले अलग आय) ला घोषित नई करे हे. बेनीपुरी कहिथे, ''कानून मं एकर प्रावधान हे फेर सरकार सामुदायिक पट्टा नई देवत हे.'' सामुदायिक पट्टा के तहत, रइपुर मं होय कार्यशाला मं रखे गे आंकड़ा के मुताबिक गुजरात ह औसतन हरेक गाँव ला 280 एकड़ जंगल जमीन बांटे हे, कर्नाटक के औसत 260 एकड़, महाराष्ट्र के 247 एकड़ और तेलंगाना के 676 एकड़ रहिस.

एकर छोड़, जनवरी 2014 मं छत्तीसगढ़ सरकार ह 425 वन गांव मन ला राजस्व गांव बनाय के घोषणा करिस. एकर पाछू मतलब ये आय के वो ह ये मन ला 'मुख्यधारा' ले जोरे अऊ 'विकास' के सुविधा बर करे रहिस, फेर ये फैसला ले के पहिली ये मन ले कोनो सलाह नई ले गे रहिस, अब जब राजस्व और वन विभाग दूनो एकच जमीन मं अपन दावा करथें त आदिवासी मन के चिंता अऊ बाढ़ जाथे के ओ मन के हक़ ह ये दूनो विभाग के लड़ई मं तोपा के रह जा सकत हे.कुंजाम कहिथे,'' एक हजार एकड़ जमीन गांव के आय, जेन ला कोनो विभाग धन कोनो निजी क्षेत्र ला नई दे जाय सकय.''

हालांकि, अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के निदेशक राजेश सुकुमार टोप्पो ह जोर देवत कहिथे छत्तीसगढ़ "निजी पट्टा के खेल मन आगू हे,फेर अब सामुदायिक पट्टा बर वरीयता दे जाही." ओकर कहना आय के 20 नवंबर, 2015 मं मुख्य सचिव ह सब्बो कलेक्टर मन ला सामुदायिक पट्टा बनाय के प्रक्रिया मं सहायता करे के निर्देस दिस अऊ कहिस के "अइसन जमीन ला घलो रिकार्ड मं सामिल करे जाय."

रइज के वन मंत्री महेश गागड़ा ह ये लेखक के संग होय एक ठन भेंटघाट मं कहिस," आदिवासी मन ला गैर-आदिवासी मन के बनिस्बद (वन) जमीन पट्टा बहुत असानी ले मिलथे.वइसने घलो, जमीन बांटे के काम हा गाँव के स्तर मं होथे (ग्राम सभा के सिफारिस के मुताबिक) न कि सरकार हा करथे, फेर कतको दावा मन ला रद्द करे जावत हे अऊ शिकायत मन के समीक्षा करे जावत हे.”

फेर आदिवासी समता मंच रइपुर के इंदु नेताम कहिथे, ''सरकार ह वोट बैंक के खेल खेलत हावय. आंकड़ा मन बताथें के 2009 के बाद तिन बछर बर पट्टा बनाय के काम ह लगालगी रुके परे रहिस.येदे 2013 के चुनाव बखत, बछर भर मं 100,000 पट्टा बनाय के काम पूरा हो गे रहिस, अब काम फेर ढेरियाय लगे हे,"

धमतरी के आदिवासी मन एफआरए के तहत करे गे वादा के हक़ ला पाय बर सरकार के दरवाजा ला जोर ले खटखटाइन, फेर 2005-2010 के मंझा मं छत्तीसगढ़ मं 186,000 एकड़ जंगल जमीन ला खदान मन बर बदल दे गिस. विधानसभा मं रखे गे खनन विभाग के सलाना रिपोर्ट के मुताबिक बदले गे ये जमीन मं 97 फीसदी खदान बर चिन्हारी करे गे रहिस.

भारतीय वन सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के मुताबिक छत्तीसगढ़ रइज मं पहिले ले 1997 ले लेके 2007 तक ले खदान बर 233,000 एकड़ जंगल के जमीन दे गे हवय. केंद्रीय और राज्य खनन विभाग के सलाना रिपोर्ट ले ये आरो मिलथे के बछर 2014 मेंहिच छत्तीसगढ़ ह खनिज के 20,841 करोड़ रूपिया निकाले रहिस.