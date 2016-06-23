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Akola, Maharashtra|
THU, JUN 23, 2016
'یہ ہماری زندگی کا سب سے سیاہ دور ہے'
وِدربھ اور مراٹھواڑہ کے پہلے سے پریشان حال علاقے کو ایک اور بحران نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، لیکن کوئی اس کی جانب توجہ نہیں دے رہا ہے۔ قرض کے بوجھ سے لدے کسانوں کے بچے بھی اب خود کشی کرنے لگے ہیں۔
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https://ruralindiaonline.org/articles/یہ-ہماری-زندگی-کا-سب-سے-سیاہ-دور-ہے