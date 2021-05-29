چترگُپت تمام پرائمری اور اپر پرائمری اسکولوں کے مارے گئے ٹیچروں اور معاون ملازمین کے ناموں کی گنتی کر رہے تھے، جیسا کہ کچھ ہفتہ پہلے ووٹوں کی گنتی کے وقت کیا گیا تھا۔ انہیں اس کام کے لیے مشینوں پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں تھا۔ چیف سکریٹری اور وزیروں کو بھیجے جانے سے پہلے انہیں اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ریکارڈ صحیح ہوں اور کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔
جو مارے گئے تھے وہ اپنے پھل کا انتظار کر رہے تھے، لیکن چترگپت گنتی میں غلطی ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ انہیں ایک بھی سیٹ سونپنے سے پہلے، زمین پر ان کے گزشتہ اعمال کے تمام ریکارڈ کی جانچ کرنی ضروری تھی۔ ہر غلطی کی قیمت کافی زیادہ ہونے والی تھی، اس لیے وہ بار بار گن رہے تھے۔ ہر بار جب وہ گنتی میں لگے ہوتے، تو گم شدہ روحوں کی اس لامتناہی فہرست میں کچھ اور نام شامل ہوچکے ہوتے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ ان بھٹکتی روحوں کو پاتال لوک میں اپنے آفس کے باہر قطار میں کھڑا کر دیں، تو یہ لائن سیدھا پریاگ راج تک پہنچ جاتی۔