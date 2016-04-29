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Namakkal district, Tamil Nadu|
FRI, APR 29, 2016
گہرے پانی کا بحران
تمل ناڈو کے رِگ آپریٹرس ہندوستان بھر کے کسانوں کے شدید مطالبات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیر زمین پانی کو لے کر خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں
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https://ruralindiaonline.org/articles/گہرے-پانی-کا-بحران