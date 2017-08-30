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Aurangabad, Maharashtra|
WED, AUG 30, 2017
گائے کی اب کوئی قیمت نہیں
مراٹھواڑہ بھر کے کسان جو پہلے سے ہی زرعی بحران کے شکار ہیں، ۴۵ ڈگری درجۂ حرارت میں ایک بازار سے دوسرے بازار تک کئی کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں، اپنے مویشی کو بیچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ کچھ پیسہ مل جائے، لیکن بیف پر پابندی کی وجہ سے یہ تقریباً ناممکن سا ہو گیا ہے
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https://ruralindiaonline.org/articles/گائے-کی-اب-کوئی-قیمت-نہیں