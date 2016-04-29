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Ratnagiri, Maharashtra|
FRI, APR 29, 2016
ٹینکرس اور معاش کی پیاس
مراٹھواڑہ میں پانی کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اور صرف جالنہ قصبے میں ٹینکروں کے مالک ایک دن میں تقریباً ایک کروڑ تک کا پانی بیچ سکتے ہیں
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