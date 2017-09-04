T
Osmanabad, Maharashtra|
MON, SEP 04, 2017
مایوسی کے کنویں
مراٹھواڑہ کے عثمان آباد ضلع میں خشک گرمیوں کے دوران بورویل کی غیر منظم معیشت پھل پھول رہی ہے، جب ایجنٹ اور رِگ مالک کسی بھی گہرائی میں جاکر، کسی بھی قیمت پر کسانوں کی مایوسی کا مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں
Author
Translator
No content available
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
Donate to PARI
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/مایوسی-کے-کنویں