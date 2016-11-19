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Saharsa, Bihar|
SAT, NOV 19, 2016
سیلاب کے ساتھ زندگی
ایک طرف جہاں دنیا کے مختلف حصوں کے کسان کم پانی سے کھیتی کرنا سیکھ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف شمالی بہار کے ونود یادو اور ان کے پڑوسی، لگاتار سیلاب کے پانی میں کھیتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
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