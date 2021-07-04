SANGUR, PUNJAB|
SUN, JUL 04, 2021
دیہی ہندوستان میں ڈھول کی تھاپ
پُنگ، مردنگم، ڈھول، ڈھولو، تھاپّو، ڈھولک وغیرہ پورے ہندوستان میں گانے اور رقص کے ساتھ بجائے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ذریعے صنف اور ذات پر مبنی تفریق کے خلاف آواز بلند کرنے اور انہیں چیلنج کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، جیسا کہ پاری کی فائلوں سے یہاں پیش کی جانے والی اسٹوریز بتاتی ہیں
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17. ڈھاک اور ڈھاکیوں سے ہی ہے درگا پوجا کی رونق
درگا پوجا کی شروعات ۱۱ اکتوبر سے ہونے والی ہے اور اگرتلہ کے ڈھاکیوں کے ڈرم ابھی سے بجنے لگے ہیں۔ سال کے بقیہ دنوں میں یہ ڈھاکی رکشہ چلاتے ہیں، ٹھیلہ لگاتے ہیں یا پھیری والے، کسان، پلمبر، اور الیکٹریشین کے طور پر کام کرتے ہیں
16. پیروویمبا: اپنی لے کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد
کووڈ- ۱۹ لاک ڈاؤن میں سامان فروخت نہیں ہونے، اور اپنے ڈھول کے لیے کچا چمڑا خریدنے میں مشکلات کے سبب، کیرالہ کے پیروویمبا گاؤں میں آلات موسیقی بنانے والے کڑچی کولّن کاریگروں کو مستقل آمدنی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے
15. دُرگا پوجا سے ڈھاکی ابھی غائب نہیں ہوئے
دیہی بنگال کے روایتی ڈھول بجانے والوں کو اس موسم میں کولکاتا میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے
14. لاک ڈاؤن کے دوران تمل ناڈو میں پرئی گانا، لائیو!
پرئی فنکار منی مارن اور ماگیژینی اس لاک ڈاؤن کے دوران سوشل میڈیا کے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے فنی پیشکش جاری رکھے ہوئے ہیں اور بات چیت اور ریکارڈ شدہ ویڈیو کے ذریعے کووِڈ- ۱۹ کے بارے میں بیداری مہم چلا رہے ہیں
13. کاسرگوڑ کے بانس کا ڈھول بجانے والے
کیرالہ کے پرپّا گاؤں میں تہواروں اور دیگر پروگراموں کے دوران ماویلن آدیواسی برادری کے لوگ ’گھاس‘ پر ڈھول بجاتے ہیں، اور سال کے باقی دن یومیہ مزدوری کرتے ہیں
12. اچھوٹی میں ناچ کے لیے باجا
مغربی اوڈیشہ میں دلت برادریوں کے موسیقار ہر سال رائے پور کے ایک چوراہے پر اکٹھا ہوتے ہیں، اور چھتیس گڑھ کے او بی سی رقص گروہوں کے ذریعہ کام پر رکھے جانے کا انتظار کرتے ہیں
11. ’پہاڑ، جنگل اور ندیاں ہیں ہمارے دیوتا‘
اوڈیشہ کی نیامگیری پہاڑیوں میں رہنے والے آدیواسیوں نے کانکنی کے خلاف اپنی لڑائی تو ۲۰۱۳ میں ہی جیت لی تھی، لیکن اُن کی آبائی زمین کو اب بھی خطرہ لاحق ہے۔ وہاں کے ایک شاعر اور سماجی کارکن، راج کشور سُنانی نے حالیہ دنوں منعقد ہونے والے نیامگیری میلہ میں انہی حالات پر مبنی ایک گیت سنایا
10. ہیسر گھٹّا میں ڈولو پر رقص
بنگلورو کے نواح میں نوجوان عورتیں کنّڑ ڈھول اور رقص کی اس شکل میں مہارت حاصل کر چکی ہیں جسے کبھی طاقتور مردوں کا ہنر تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں پیش کیے گئے ویڈیو میں، خواتین کی اس جماعت کو پوری توانائی اور لَے کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے
9. اچار اور پاپڑ سے آگے ڈھول اور خواب
گاؤں والوں کے طعنوں، شوہر کی گالیوں، اور ذات سے متعلق صدیوں پرانے خیالات سے لڑتی، بہار کے ڈھیبرا گاؤں کی دس دلت عورتوں نے ایک بینڈ بنایا ہے – اور اب ان کی تال پر بہت سے لوگ ناچنے اور جھومنے لگے ہیں
8. مُنسیاری کی عورتوں کے ہولی گیت
اتراکھنڈ کے کُماؤں علاقے کے گاؤوں میں، ہولی کا تہوار وہ موقع ہوتا ہے جب عورتیں جم کر ناچتی ہیں اور ان کے گائے گیت پہاڑوں میں گونجتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ عالمی یومِ خواتین پر مبنی پاری کی سیریز کے تحت پیش ہے یہ فوٹو اسٹوری
7. پہیوں پر ڈھول
شری لال ساہنی دن میں مچھلیاں بیچتے ہیں اور شام کو عظیم موسیقار بن جاتے ہیں۔ وہ ایک سائیکل پر سوار ہوتے ہیں اور ہاتھوں سے ہینڈل کو نہیں پکڑتے، بلکہ اپنے پیچھے رکھے ڈھول کو بجاتے ہیں، شانتی نکیتن، مغربی بنگال میں
6. گانا اور باجے کے ساتھ انھیں اسکول لانا
اترپردیش کے مَوَیّا اُپرہار گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے طلبہ کی قیادت والے جلوس نے ممتا نشاد کو آگے کی پڑھائی کا موقع فراہم کیا
5. داوَنڈی
شولاپور کے گاؤں میں منادی لگانے والا ڈھول کی تھاپ سے پیغام پہنچاتا ہے
4. ڈھول، بیگ پائپ اور چھولیا رقص
اتراکھنڈ کی چھولیا منڈلی اسکاٹش بیگ پائپ کو دیہی ہندوستانی موسیقی میں ڈھالتی ہے
3. مختلف قسم کے طبلے کی تھاپ
کٹّئی کُٹّو گروکُلم میں دو نوجوان لڑکیاں مردنگم بجا رہی ہیں
2. پُنگ
اس روایتی ڈھول کو منی پور کی میئی تیئی برادری کی ثقافت، اور رقص و موسیقی میں مرکزی مقام حاصل ہے
1. کالی کا رقص – تھپّتّم
کالی ویرپڈرن – کلاسیکی رقص، بھرت ناٹیم کی ایک شکل جس میں شاید صرف مردوں نے ہی مہارت حاصل کی ہے – اور تمل فوک ڈانس کی تین قدیم شکلوں کی شاندار پیشکش دیکھیں
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https://ruralindiaonline.org/articles/دیہی-ہندوستان-میں-ڈھول-کی-تھاپ