Mumbai, Maharashtra|
SAT, OCT 02, 2021
دیہی ہندوستان سے ٹرین پر مبنی اسٹوریز
ریلوے دیہی ہندوستان کے بہت سے لوگوں کے لیے لائف لائن ہے – ریل گاڑیاں مزدوروں کو ان کے کام کی جگہوں پر لے جاتی ہیں، یہ نوکری کا ذریعہ ہیں، اور ریل کی پٹریوں کو انگریزوں کی نو آبادیاتی حکومت کے خلاف مزاحمت کے مقامات کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ تھکا دینے والا اور خطرناک سفر بھی ہو سکتا ہے۔ پیش ہے پاری پر ٹرین سے متعلق اسٹوریز کا مجموعہ
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11. لاک ڈاؤن میں خون سے سرابور ریل پٹریاں
مہاراشٹر میں اورنگ آباد ضلع کے پاس ۸ مئی کو جن ۱۶ مزدوروں – ان میں سے ۸ گونڈ آدیواسی تھے – کو مال گاڑی کے ذریعے کچل دیا گیا تھا ان سبھی کی عمر ۲۰ یا ۳۰ سال کے آس پاس تھی، اور وہ مدھیہ پردیش کے اُمریا اور شہڈول ضلع کے رہنے والے تھے
10. ’شاید کسی دن وہ میرے کام کی تعریف کریں گے‘
بیلڈانگا سے کولکاتا جانے والی ٹرین میں، چین کے تعمیر شدہ چھوٹے موٹے سامان بیچنے والوں کے درمیان، سنجے بشواس اپنے ہاتھ سے بنے لکڑی کے سامان بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انھیں امید ہے کہ مسافر بہت زیادہ مول بھاؤ نہیں کریں گے جس سے انھیں تھوڑا منافع ہوگا
9. ’ہم بُلیٹ ٹرین کا کیا کریں گے؟‘
گجرات کے کھیڑا ضلع کے رہنے والے رمیش بھائی پٹیل کو احمد آباد-ممئی بُلیٹ ٹرین کے لیے اپنی کچھ زمینیں گنوانی پڑ سکتی ہیں۔ وہ اور ان کے ساتھ کئی دیگر لوگ اس پروجیکٹ کے سخت خلاف ہیں
8. دھیمی ٹرین، کڑی محنت، کم مزدوری، لمبے دن
گھروں میں کام کرنے والی بہت سی عورتیں ہر روز سندربن کے دور دراز کے اسٹیشنوں سے جنوبی کولکاتا جاتی ہیں۔ ٹرین کا لمبا سفر ان کے روزانہ کے کام کی مدت کو مزید بڑھا دیتا ہے
7. جہاں لکڑیوں کے ایندھن سے چلتی ہے زندگی کی گاڑی
اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کی سرحد پر واقع گاؤوں کے آدیواسیوں اور دلتوں کے پاس معاش کے کچھ ہی متبادل بچے ہیں۔ وہ ٹرین سے مختلف شہروں و علاقوں میں، جلائی جا سکنے والی لکڑیاں فروخت کرنے جاتے ہیں۔ اس کمر توڑ محنت کے انہیں دو چار سو روپے مل جاتے ہیں
6. روزی کی تلاش میں ٹرین کا خطرناک سفر
دہاڑی مزدوروں کو رائے پور سے دھمتری تک، ۶۶ کلومیٹر لے جانے والی ٹرین کے مسافروں سے بات چیت، جس میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ پیر بھی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن ریاست نے حال ہی میں اس راستے کو چھوٹا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے لیے لائف لائن کے طور پر کام کرنے والی ریلوے کی یہ چھوٹی لائن اب کٹ گئی ہے
5. معاش کے لیے ایک دن میں ۶۰۰۰ پتّے جمع کرنا
مہاراشٹر کے تھانے ضلع کے مُربیچا پاڑہ کی رہنے والی تلسی بھگت کھیت اور گھر کا کام کرنے کے علاوہ، پّتے بیچنے کے لیے مہینے میں ۱۵ بار ۳۲ گھنٹے لگاتار کام کرتی ہیں – اور امید کر رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے سے انہیں کڑی محنت کرنے والا یہ کام نہیں کرنا پڑے گا
4. ’کیپٹن بھاؤ‘ اور طوفان سینا
ہندوستانی جنگِ آزادی کا گمنام ہیرو، ۹۴ سال کی عمر میں اُس جگہ پر دوبارہ نمودار ہوتا ہے، جہاں اس نے برطانوی حکومت کے خلاف سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، جب ۱۹۴۳ میں مہاراشٹر کے ستارا میں انقلابیوں کے ذریعے ایک متوازی حکومت قائم کی گئی تھی
3. ٹرین آہستہ، آہستہ آ رہی ہے...
اور اگر آپ اس کے اوپر سوار ہیں، تو اپنا سر پھوٹنے سے بچانے کے لیے اسے نیچے کر لیں
2. ٹکٹ تو نہیں ہے، پر سفر کرنا ہے
آندھرا کے مہاجر کیرالہ میں کام کی تلاش میں
1. موبائل گیٹ کیپر
موبائل گیٹ کیپر کنہیا لال سے ملیے، جو ۶۸ کلومیٹر کے سفر میں ریلوے کے ۱۶ دروازے کھولتے اور بند کرتے ہیں
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https://ruralindiaonline.org/articles/دیہی-ہندوستان-سے-ٹرین-پر-مبنی-اسٹوریز