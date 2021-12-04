SANGUR, PUNJAB|
SAT, DEC 04, 2021
دیہی ہندوستان سے دو پہیہ گاڑیوں کی کہانیاں
یہ ہیں پاری پر شائع ہونے والی سائیکل سے متعلق اسٹوریز: تریپورہ میں ۴۵ فٹ لمبے بانس کو ایک سائیکل پر لاد کر لے جانے کی کہانی؛ مہاراشٹر کے ایک ایسے مجاہد آزادی کی کہانی جو ۹۷ سال کی عمر میں بھی پوری مہارت سے سائیکل چلاتے ہیں؛ شانتی نکیتن کے ایک ماہی فروش کی کہانی جو سائیکل چلاتے وقت اپنے پیچھے بندھے ڈھول کو بجاتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دو پہیہ گاڑیوں سے متعلق دیگر اسٹوریز بھی موجود ہیں – جیسے کہ لاک ڈاؤن کے دوران بغیر گیئر والے ایک اسکوٹر سے ریوا تک کا ۱۲۰۰ کلومیٹر لمبا سفر طے کرنے کی کہانی، اکیلے رہنے والی ایک ماں کی کہانی جو شیو گنگئی میں واقع اپنے کھیت میں پیدا ہونے والی فصل کو اسکوٹر پر اپنے پیچھے لاد کر بازار تک لے جاتی ہیں، اور جلپائی گڑی کے چائے کے باغات میں کام کرنے والے ایک کارکن کی کہانی جو مفت ’بائیک ایمبولینس‘ چلاتے ہیں۔ یہ اور اس قسم کی مزید اسٹوریز کا ذیل میں مطالعہ کریں
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14. ’لیکن میرے پاس ایک اشٹیریو ہے، سر‘
ملک کے دیہی علاقوں میں کئی لاری چلانے والے، گاڑی کے مالک کی غیر موجودگی میں فری لانس کیب ڈرائیور بن جاتے ہیں، جیسا کہ کوراپُٹ ضلع میں اس گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور کر رہا ہے
13. اننت پور: سیاسی ہوا کا رخ بتانے والے بیگ
آندھرا پردیش کے اس شہر میں بائک کی سیٹ سے لٹکے ریگزن کے بیگ (سیڈل بیگ) کی فروخت سے انتخابی نتائج کا پتہ لگایا جا سکتاہے
12. پنویل سے ایم پی: اسکوٹر پر چار دن اور چار راتیں
چند سال قبل ایک حادثہ میں اپنا ایک پیر گنوا چکے بملیش جیسوال نے لاک ڈاؤن کے دوران اپنی بیوی اور تین سال کی بیٹی کے ساتھ، مہاراشٹر کے پنویل سے مدھیہ پردیش کے ریوا تک، ۱۲۰۰ کلومیٹر کا سفر بنا گیئر والے اسکوٹر سے پورا کیا
11. پوال کے ڈھیر پر لدی سائیکل
دیہی ہندوستان کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے، کبھی کبھی آپ کو مزیدار اور عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں
10. سائیکلیں، پوشاک اور انوکھے رنگ
دیوتا کے سامنے رقص کرنے کے لیے چھتیس گڑھ کے دیو بھوگ جاتے ہوئے
9. عظیم کارناموں سے بھری گن پتی یادو کی زندگی
وہ ایک مجاہدِ آزادی، کسان، فیملی والے شخص ہیں – اور ۹۷ سال کی عمر میں سائیکل چلانے والے ایک غیر معمولی آدمی ہیں۔ حال ہی میں مہاراشٹر کے سانگلی ضلع میں گن پتی بالا یادو سے ملنا انتہائی اطمینان بخش اور جذباتی تجربہ تھا
8. میک اِن انڈیا: بانس اور پتوں سے بنی ٹوپیاں
اوڈیشہ کے دیہی علاقوں میں کسان، مزدور اور چرواہے کام کرتے وقت نزاکت سے بُنے ہوئے ’رین ہیٹ‘ پہنتے ہیں۔ کچھ لوگ آدیواسیوں کے ذریعے بنائی گئی ان ٹوپیوں کو سائیکل پر لاد کر لمبی دوری طے کرتے ہیں اور انہیں بیچتے ہیں
7. کریم کی میڈیکل موٹرسائیکل ڈائری
مغربی بنگال کے جلپائی گُڑی ضلع میں چائے کے ایک باغ میں کام کرنے والا مزدور گاؤوں والوں کے لیے مفت میں ایک انوکھا ’بائک ایمولینس‘ چلاتا ہے، جسے حال ہی میں پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا ہے
6. پہیوں پر ڈھول
شری لال ساہنی دن میں مچھلیاں بیچتے ہیں اور شام کو عظیم موسیقار بن جاتے ہیں۔ وہ ایک سائیکل پر سوار ہوتے ہیں اور ہاتھوں سے ہینڈل کو نہیں پکڑتے، بلکہ اپنے پیچھے رکھے ڈھول کو بجاتے ہیں، شانتی نکیتن، مغربی بنگال میں
5. پرسنّا کا گھر ان کا رکشہ ہے
فلاحی اسکیمیں اڈیشہ کے سن مہیشور گاؤں کے چند گھرانوں کو سیکورٹی تو فراہم کرپائی ہیں، لیکن پرسنّا سابر اور ان جیسے دوسرے کئی لوگوں کو شہروں کی طرف ہجرت کرنے سے نہیں روک پائی ہیں
4. چھوٹی کسان، بڑا دل، کرشمائی بائک
چندرا سبرامنین تمل ناڈو کے سِوا گنگئی ضلع میں بن شوہر کی ماں، کسان اور خردہ فروش ہیں
3. سائیکل چلانا عورتوں کے لیے بنا آزادی کی علامت
تمل ناڈو کے پڈوکوٹئی میں عورتوں کے ذریعے سائیکل چلانے کی مہم، خواتین کی آزادی کو ایک نیا معنی عطا کر رہی ہے
2. بسواس اور ان کی سائیکل پر لدا بانس
رتن بسواس تقریباً ۲۰۰ کلوگرام وزن کے بانسوں سے لدی سائیکل کو ۱۷ کلومیٹر سے کھینچ رہے ہیں
1. دیہی ہندوستان کی ’جُگاڑ‘ سے بنی ’چھکڑا‘ گاڑی
’چھکڑا‘ ایک ایسی گاڑی ہے جس کا آدھا حصہ موٹر سائیکل اور آدھا ٹھیلے کی طرح ہوتا ہے، جسے ’جگاڑ‘ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ گاڑی آپ کو سوراشٹر کے دیہی علاقوں میں ہر جگہ دیکھنے کو مل جائے گی
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https://ruralindiaonline.org/articles/دیہی-ہندوستان-سے-دو-پہیہ-گاڑیوں-کی-کہانیاں