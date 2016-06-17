چمنی بائی کو اپنی عمر تو ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن انہیں اتنا ضرور یاد ہے کہ ان کے بچپن کے دنوں میں کھانے کا ذائقہ بہتر ہوا کرتا تھا: ’’کھانے کا ذائقہ الگ ہو چکا ہے۔ اب آپ کو پہلے جیسا ذائقہ نہیں ملتا۔ دیسی بیج بچے نہیں ہیں۔ ان کی الگ الگ قسمیں تلاش کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔‘‘
راجسھتان کے اُدے پور شہر کے مضافات میں واقع گھاٹی گاؤں میں رہنے والی ۸۰ سالہ چمنی بائی، بچپن سے ہی بیجوں کو محفوظ طریقے سے بچا کر رکھنے میں مصروف ہیں۔ وہ یاد کرتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنا گھر بنایا اور کھیتی کی، اور صرف گزارہ چلانے میں ہی ان دونوں کو کتنی محنت کرنی پڑی۔ پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ ان کی نوجوانی کے دنوں میں زندگی اور کھانا بہتر ہوا کرتا تھا۔
چمنی بائی اور ان کی فیملی نے برسوں سے بیجوں کی درجنوں مقامی قسمیں محفوظ کرکے رکھی ہیں۔ اور اب انہوں نے اپنا یہ علم اپنی بہوؤں کو منتقل کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، ’’عورتیں بیجوں کو بہتر طریقے سے سنبھال کر رکھتی ہیں اور ان کی تلافی کرنا یاد رکھتی ہیں۔ اس عمل میں بہت سی ضروری تفصیلات شامل ہوتی ہیں۔‘‘
چمنی بائی بتاتی ہیں، ’’مجھے وہ دور یاد ہے، جب ہمارا گاؤں سیلاب کی چپیٹ میں آ گیا تھا۔ تب سال ۱۹۷۳ چل رہا تھا اور گاؤں کے سبھی گھر برباد ہو گئے تھے۔ ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے اپنے بیجوں کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ وہی میری پہلی ترجیح تھی، اور ابھی تک میرے پاس ہیں۔ بیج کسی کسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں۔‘‘