SANGUR, PUNJAB|
FRI, JAN 27, 2023
انتخابات ۲۰۱۹: گاؤں کے ووٹ کا مطلب
ہندوستان کے دیہی علاقوں میں ووٹ کیسے طے ہوتے ہیں؟ ملک کے گاؤوں میں رہنے والے ووٹروں کے لیے زرعی بحران، قرض معافی، صحت کی دیکھ بھال، سڑک، اسکول، نوکری، بہتر اجرت اور باوقار زندگی جیسے موضوعات سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ ’پاری‘ نے آندھرا پردیش، گجرات، کرناٹک، مہاراشٹر، تمل ناڈو اور اتراکھنڈ کے گاؤوں میں انہی چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ کچھ جگہوں پر اپنی پارٹی سے وفاداری دیکھنے کو ملی، تو دوسری جگہوں پر لوگوں میں صنعت یا ان پروجیکٹوں کے خلاف غصہ دکھائی دیا جو ان سے ان کی زمین اور پانی چھین رہے ہیں، یا اپنے طویل مدتی مطالبات کی اندیکھی کیے جانے کی وجہ سے ان میں ناراضگی تھی۔ مکمل کوریج یہاں ملاحظہ کریں
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9. سیکورٹی اور بجلی گروگرام الیکشن کا رخ موڑ سکتے ہیں
ہریانہ کے گروگرام ضلع کا ایک ’شہری گاؤں‘، نیا گاؤں، ’ملینیم سٹی‘ کے مال اور دفتروں کے بالکل برخلاف ہے۔ اس کے باشندے چاہتے ہیں کہ ۱۲ مئی کو ووٹ دینے کے بعد ان کا بنیادی ڈھانچہ ٹھیک کیا جائے
8. بھُج میں پولنگ اور نوجوان خواتین کی پرانی امیدیں
گجرات کے کچھّ ضلع کے بھُج شہر کے آس پاس کے گاؤوں میں، نوجوان خواتین اور دیگر لوگ الیکشن کے بارے میں اپنی امیدوں اور تشویشوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان میں سے کچھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آج، یعنی ۲۳ اپریل کو وہ لوک سبھا انتخابات میں ووٹ کیوں نہیں ڈالیں گے
7. نیلگری کے آدیواسی شراب کے خلاف ووٹ کرتے ہیں
گُڈالور بلاک کی عورتوں کا کہنا ہے کہ شراب کا غلط استعمال اور ریاست کے ذریعہ چلائی جانے والی شراب کی دکانیں ان کے گھر اُجاڑ رہی ہیں۔ کسی بھی امیدوار کو اس کی فکر نہیں ہے، لیکن عورتوں کو امید ہے کہ آج کے الیکشن کے بعد یہ بدل جائے گا
6. توتوکوڈی کے انتخاب میں رافیل پر بھاری اسٹرلائٹ کا ایشو
تمل ناڈو کے کماریڈیاہ پورم گاؤں میں – یہاں ووٹنگ ۱۸ اپریل کو ہے – ۲۲ مئی ۲۰۱۸ کی یادیں، پولیس فائرنگ جس میں اسٹرلائٹ کاپر پلانٹ کی مخالفت کر رہے ۱۴ مظاہرین مارے گئے تھے، ووٹروں کے دماغ پر حاوی ہے
5. تُمکور الیکشن کے بعد سووچھ کام کی امید
کرناٹک کے تمکور ضلع میں ہاتھ سے میلا ڈھونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ انھیں اپنے سیاسی لیڈروں پر زیادہ بھروسہ تو نہیں ہے، لیکن بہتری کی امید کرتے ہوئے وہ ۱۸ اپریل کو ووٹ کریں گے
4. ہمالیہ کا انتخابی ایشو: مجھے راستہ چاہیے، شاہراہ نہیں
اتراکھنڈ کے بلند و بالا پہاڑی گاؤوں میں جو لوگ خچر والے راستے پر میلوں پیدل چلتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جو طویل عرصے سے زیر التوا یہاں سڑکوں کی تعمیر کا کام پورا کرائے گی، تاکہ وہ ۱۱ اپریل کو اُس پارٹی کو ووٹ دے کر اسے اقتدار تک پہنچائیں
3. ووٹوں کی لڑائی میں یوتمال کی بیوہ کسان
زرعی مزدور اور آنگن واڑی کارکن، ویشالی ییڈے، جن کے شوہر نے ۲۰۱۱ میں خودکشی کر لی تھی، مشرقی مہاراشٹر سے ۲۰۱۹ کا لوک سبھا الیکشن قدآور سیاسی لیڈروں کے خلاف لڑ رہی ہیں
2. ووٹنگ کے بارے میں بات کرتا ٹیمبھرے گاؤں
ٹی وی کی بحث اور پارٹی کو ملنے والے ووٹ کے شور شرابہ سے دور، مہاراشٹر کے دیہی تھانے ضلع کے لوگ غور کر رہے ہیں کہ کون سا امیدوار طبی سہولیات، سڑک، اسکول، قرض معافی، نوکری وغیرہ سے متعلق ان کی تشویشوں کو دور کرے گا
1. بولنے والے درخت نے دیا چندرپور کے انتخابی نتیجہ کا اشارہ
کوئلہ کان کے ذریعہ مشرقی مہاراشٹر کے بارنج موکاسا اور دیگر گاؤوں میں زمین اور ذریعۂ معاش کو برباد کرنے کے بعد، لوگوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے مناسب معاوضہ کو یقینی نہیں بنایا، اس لیے وہ ۱۱ اپریل کو ان کو ووٹ نہیں دیں گے
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https://ruralindiaonline.org/articles/انتخابات-۲۰۱۹-گاؤں-کے-ووٹ-کا-مطلب