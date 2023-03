"பிரசவத்தில் எனக்கு அதிகமாக ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டது. குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பே, எனக்கு தீவிர ரத்தசோகை இருப்பதாக கூறிய செவிலியர், அதிக பழங்களும் காய்கறிகளும் உண்ணும்படி அறிவுறுத்தினார்," என்கிறார் பிகாரின் கயா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அஞ்சனி யாதவ்.

இந்தியப் பெண்களில் 15-49 வயதுகளில் இருப்பவர்களில் 57 சதவிகிதம் பேர் 2019-21ம் வருட நிலவரப்படி ரத்தசோகை கொண்டிருந்தனர். உலகளவில் மூன்றில் ஒரு பெண்ணுக்கு ரத்தசோகை இருக்கிறது. ஐநாவின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு வெளியிட்ட The State of Food Security and Nutrition in the World 2022 அறிக்கையின்படி, “ஏழ்மை நிறைந்த குடும்பங்களிலும் கிராமப்புறங்களில் இருக்கும் முறையான கல்வி பெறாத பெண்களை அதிகமாக ரத்தசோகை பாதிக்கிறது.”

ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் கிடைக்க முடியாத சூழல் இந்த குறைபாடுகளை மோசமாக்குகிறது. 2020 Global Nutrition Report -ன்படி ஊட்டச்சத்து மிகுந்த (முட்டை, பால் போன்ற) உணவுகளுக்கான அதிக விலை பெரிய தடையாக இருக்கிறது. ஆரோக்கியமான உணவுக்கான விலை 2.97 அமெரிக்க டாலர்களாக அல்லது 2020ம் ஆண்டு இந்திய நிலவரப்படி 243 ரூபாயாக இருப்பது, இந்தியாவின் 97 கோடியே 33 லட்சம் பேரால் கொடுக்க முடியாத விலை ஆகும். மேலும் வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்வதில் குடும்பங்களிலும் பிற இடங்களிலும் பெண்கள் பின்னணியில் இருப்பதும் ஆச்சரியத்துக்குரிய விஷயமாக இருக்கவில்லை.