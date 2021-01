ପରି ଫେଲୋ ଯଶଶ୍ୱିନୀ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସିନେମା That Cloud Never Left ପାଇଁ ପେସାରୋ, ଇଟାଲିରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ଲାଭ କରିଥିଲେ।

ପରି ଫେଲୋ ଯଶଶ୍ୱିନୀ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସିନେମା That Cloud Never Left ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏଫଆଇଏଲଏଏଫ୍‌ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍‌ ( Festival International du Livre d'Art et du Film )ରେ ଗୋଲ୍‌ଡ ଏଫଆଇଏଲଏଏଫ୍‌ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ।

ପରି ଫେଲୋ ଯଶଶ୍ୱିନୀ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସିନେମା That Cloud Never Left ପାଇଁ ଉତ୍ସବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଲ୍‌ଡ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା

ପରି ଫେଲୋ ଉର୍ବଶୀ ସରକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିବନ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କର ନିବନ୍ଧ ‘ Our houses are vanishing. Nobody cares ’ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ଥାପନ ଠାବ କରିଥିଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ଏବଂ ଘୋରମରା ଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଦୀପଗୁଡ଼ିକ, ଘର ଏବଂ ଜୀବିକା ହଜିଯିବା ଉପରେ ନଜର ଦେଇଥିଲା।

ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୮: ପରି ଭିଡିଓ/ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା

ପ୍ରତିଯୋଗିତା: ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

୧. ଅର୍ଚ୍ଚନା ଫାଡ୍‌କେ/Captain Elder Brother’ and the Whirlwind Army/ ଭାରତ/ ମରାଠି/ ୦୬ ମିନିଟ୍‌

୨. ଶ୍ରେୟା କାତ୍ୟାୟିନି/ Tussar: The Crumbling Cocoon/ ଭାରତ/ ହିନ୍ଦୀ/ ୧୨ ମିନିଟ୍

୩. ସିଞ୍ଚିତା ମାଝି/Heavy Lifting in the Hills/ ଭାରତ/ ମରାଠି/ ୦୯ ମିନିଟ୍

୪. ସାୟାନ୍ତୋନି ପାଲଚୌଧରୀ/ Jahangir's Story/ ଭାରତ/ ହିନ୍ଦୀ/ ୦୮ ମିନିଟ୍

୫. ସାୟାନ୍ତୋନି ପାଲଚୌଧରୀ/ Vote for Boat/ ଭାରତ/ ହିନ୍ଦୀ/ ୦୮ ମିନିଟ୍

୬.ଷ୍ଟାନ୍‌ଜିନ୍ ସାଲଡୋନ୍‌/The Loom is My Love, My Legacy/ ଭାରତ/ ଲଦାଖୀ/ ୦୯ ମିନିଟ୍

୭. ସିଞ୍ଚିତା ମାଝି/Basudeb Baul/ ଭାରତ/ ବଙ୍ଗଳା/ ୧୨ ମିନିଟ୍

୮. ଅଙ୍କନ ରଏ/ Bahurupi: A Family of Many Faces/ ଭାରତ/ ବଙ୍ଗଳା/ ୧୦ ମିନିଟ୍

୯. ଶ୍ରେୟା କାତ୍ୟାୟିନି/ When the Queen Strikes/ ଭାରତ/ ହିନ୍ଦୀ/ ୧୫ ମିନିଟ୍

୧୦. ଅନୁଭା ଭୋସଁଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ/ Ima Keithel: Every Day is Women’s Day/ ଭାରତ/ ମଣିପୁରି/ ୧୫ ମିନିଟ୍

୧୧. ଅପର୍ଣ୍ଣା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍‌/ The Dance of the False Legged Horse/ ଭାରତ/ ତାମିଲ୍/ ୧୮ ମିନିଟ୍

୧୨. ଭି. ଶଶିକୁମାର/ Mending Boats with Music/ ଭାରତ/ ମାଲାୟଲାମ/ ୧୫ ମିନିଟ୍

୧୩. ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର/ The Fading Weaves of Duajhar/ ଭାରତ/ ଓଡ଼ିଆ/ ୧୬ ମିନିଟ୍

ଔପଚାରିକ ଚୟନ: ପାନୋରାମା- ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର

୧୪. ସିଞ୍ଚିତା ମାଝି/ Threadbare in Santipur/ ଭାରତ/ ବଙ୍ଗଳା/ ୧୩ ମିନିଟ୍

୧୫. ସିଞ୍ଚିତା ମାଝି/ Dhol on Wheels/ ଭାରତ/ ବଙ୍ଗଳା/ ୦୬ ମିନିଟ୍

ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୯: ପରି ଭିଡିଓ/ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ତାଲିକା

ପ୍ରତିଯୋଗିତା: ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର

୧. ସିଞ୍ଚିତା ମାଝି/ Ganpati Yadav's Gripping Life Cycle/ ଭାରତ/ ମରାଠି/ ୧୭ ମିନିଟ୍

୨. ଅଙ୍କନ ରଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ/ Possessed by His Art, a Bahurupi Transforms/ ଭାରତ/ ବଙ୍ଗଳା/ ୦୫ ମିନିଟ୍

୩. ବିଶାଖା ଜର୍ଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ/I Feel So Happy to See the Paddy Growing/ ଭାରତ/ ମାଲାୟଲାମ୍/ ୦୫ ମିନିଟ୍

୪. ଅନୁଭା ଭୋସଁଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ/ Into The Chakshangs Of Imphal/ ଭାରତ/ ମଣିପୁରି, ମେଇତି/ ୦୫ ମିନିଟ୍

୫. ସୁବୁହି ଜିୱାନି/ Farming Doesn't Give Us Our Sustenance/ ଭାରତ/ ହିନ୍ଦୀ/ ୦୪ ମିନିଟ୍

ଅନୁବାଦ: ଓଡ଼ିଶାଲାଇଭ୍‍