भीड़ वारे आनंद विहार रेल्वे स्टेशन ते, सोनू कुमार रावत ऐं संदसि परीवार खे हिक सांतीको हंधु मिली वियो आहे। उन्हनि जे चौधारी, मुसाफ़िर, फेरीवारा ऐं रेलगाॾियूं अचु-वञु कनि पियूं। 27 सालनि जो सोनू पंहिंजे सामान जी ख़बरदारीअ सां निगाह करे रहियो आहे। संदसि ज़ाल सितारा ख़ातून पंहिंजे ॿार खे हंज में खणे वेठी आहे। पर मंझंदि जा 2 थिया आहिनि ऐं लिच्छवी एक्सप्रेस जेका खेनि बिहार संदनि घरु वठी वेंदी, में चढ़णु खां अॻु इन मेड़ाके वारे प्लेटफॉर्म ते शदीद गर्मी में उन्हनि खे अञा चार कलाक इंतिज़ारु करणो पवंदो।

सोनू हिकिड़ो मिस्त्री आहे; सितारा कंस्ट्रक्शन साइट ते कमु करे थी। ॿेई हर रोज़ु सुबुह जो कम ॻोल्हण जे लाइ ग़ाज़ियाबाद में लेबर मंडियुनि में क़तारुनि में बीहंदा आहिनि। मौजूदह हफ़्तनि में, सोनू चवे थो,“असां सॼो ॾींहुं मज़दूर चौक ते गुज़ारियो, ॿ या टे ॾींहनि ताईं, असां खे को बि कमु न मिल्यो।“

जॾहिं खां एलपीजी जूं क़ीमतूं मुल्क में वधी वेयूं आहिनि– इहो ईरान जे ख़िलाफ़ु अमरीका ऐं इज़राइल जी जंगि ऐं उन बैदि होरमूज सामूंडी गुज़रगाह जी नाकाबंदी जो असरु आहे– पैसनि जे लिहाज़ सां रावत कुटुंब जो दिल्लीअ में रहणु हाणे नामुमकिनु थी वियो आहे।

सोनू ॿुधाए थो, “अॻे असां गैस सिलेंडर ते 1,200 रुपया, भाड़े लाइ 2,500 रुपया, बिजली ते 5,000 रुपया ख़र्चु कंदा हुआसीं। कुझु खाए खपायूं, उन खां अॻु महीने जो ख़र्चु 4,000 खां 5,000 रुपया थी वेंदो आहे। बुनियादी घुरिजुनि जो ख़र्च बि पूरो न करण जी हालति में, उन्हनि वटि ॻोठनि जो रुख़ करणु खां सवाइ ॿियो को चारो नाहे।

पर संदनि वापसीअ में घॿिराहटु आहे – इहो अंतर्धर्मी जोड़ो शादी करण जे लाइ घरां भॼी वियो हो। गुमनामी ऐं कम जी ॻोल्हा में हुननि खे राॼधानी में आए अञा हिक साल बि पूरो न थियो आहे। उहे सिवान ज़िले में सितारा जे घरु वेंदा, उमेद आहे त हुते उन्हनि जो बहितरु आजियाणो थिए।

दिल्ली में, कुटुंबु कनावनी ॻोठ जे एक्सटेंशन में हिक कच्ची आबादीअ में हिक कमरे में रहे थो। सोनू अॻिते चवे थो, “असांखे महीने में शायदि 20 ॾींहं कमु मिले थो। सुठे महीने में, असां सभिनी 10,000 रुपया कमाया आहिनि,” हू थधो साह खणंदे ॿुधाए थो त एलपीजी संकटु उन जी गिरहस्ती खे उखेले छॾियो आहे।