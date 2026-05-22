বাজার মাত করা ফিল্ম ‘দঙ্গল’ হরিয়ানার মেয়েদের সাহস তো জুগিয়েইছে, কিন্তু তারই পাশাপাশি অন্যান্য জায়গায় কুস্তিতে আগ্রহী মেয়েদেরও ব্যাপক উৎসাহ দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদে শিবাঙ্গী (১৯) আর অঞ্জলি(২০) নামে দুই লড়াকুর সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে আমরা কুস্তির ময়দান এবং তার বাইরেও মেয়েদের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকা উত্তেজনা আর প্রাণশক্তিকে চাক্ষুষ করলাম।
বেশ গম্ভীর ধাঁচের নাম -‘মহাদঙ্গল’ [বৃহৎ কুস্তি প্রতিযোগিতা] — এই নামেই জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ফৈজাবাদের গোসাইগঞ্জে। বলাইবাহুল্য চার বছর আগে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় এই প্রথমবার উৎসাহী মেয়েদের অংশগ্রহণ করার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। গোরখপুরের শিবাঙ্গী আর লখনউয়ের অঞ্জলি নাম লিখিয়েছেন কুস্তির এই আসরে।
শুরুতে শূন্যে ডিগবাজি খাওয়ার মতো নানা কঠিন কসরত করতে দেখলাম তাঁদের আর শুনলাম কার জেতার সম্ভনা বেশি, কে ভবিষ্যতে আরও ভালো কুস্তি করবে সেই নিয়ে সবার গুনগুনানি।
গোরখপুরের মেয়ে শিবাঙ্গী পেশাদার কুস্তিগীর এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তিনি আমাদের জানালেন যে সারা বাড়িতে, তাঁর জিতে আনা ৭০টির বেশি পদক এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। হাসিমাখা মুখে বললেন, “রাজ্যস্তরের কোনও খেলা আমি হারিনি।“ গোরখপুরে ঠিকঠাক কুস্তির ময়দান নেই; তবু সেখানেই শিবাঙ্গী বছরের পর বছর কুস্তি অভ্যাস করে গেছেন। তাঁর কথায়, “আর কিছু না হোক মাদুর তো আছেই।” রাজ্যস্তরেরে বাছাই পর্বে ডাক পাওয়ার পর এখন তিনি আরও প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। প্রথম প্রথম বাড়ির লোকের মোটে সমর্থন ছিল না। কিন্তু পরে তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন — ওই ৬০টি পদকের যায়গা তো করে দিতে হবে। শিবাঙ্গী আবার ছোটো ছোটো মেয়েদের কুস্তি শেখান তিনি আর তারই পাশাপাশি নিজের ভালোলাগার আরেক খেলা, অ্যাথলেটিকসে তাদের প্রশিক্ষণও দেন।