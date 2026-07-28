अध्यापिकाओं ने पारी की संवाददाताओं को बताया कि उनके जैसे कम आय वाले परिवारों के लिए सरकारी नौकरियां ही सबसे बड़ी उम्मीद होती हैं. वैसे ही महिलाओं को औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों के बेहद कम अवसर मिलते हैं, जिसमें सरकारी नौकरियां भी शामिल हैं.

“भारत में लड़कियों को वैसे भी कौन पढ़ाता है. पांच बार लड़कियों को एग्जाम में कौन बैठाता है?,” आगरा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली साधना पूछती हैं, जिनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी. आज वह 35 साल की हैं, और एक समय पर उन्होंने घर की ज़िम्मेदारियों को संभालते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत की थी. उन्होंने दो बार स्टाफ़ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) का भी पेपर दिया. “दोनों ही बार राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा की वजह से पेपर रद्द कर दिया गया,” वह उस समय को याद करते हुए बताती हैं.

हार मानना उन्हें मंज़ूर नहीं था. साधना ने पहले अपनी बी. एड. की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद, उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) की तैयारी शुरू की. पहले की तरह एक पेपर सांप्रदायिक हिंसा की वजह से निरस्त कर दिया गया. वहीं दूसरी बार पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द कर दी गई.

तीसरी बार उनके लिए दोबारा कोशिश करना, पेपर देना और भी ज़्यादा निराश करने वाले था. साधना ने अपना आधे से ज़्यादा पेपर पूरा कर लिया था, तभी अधिकारी परीक्षा हॉल में आते हैं और परीक्षा पत्र इकट्ठा करने लगते हैं.

“पेपर दोबारा से लीक हो गया था,” यह कहते हुए उनकी आवाज़ भारी हो जाती है. आंखों में आंसू लिए वह कहती हैं, “इस दर्द को मैं समझा नहीं सकती.” इतने में एक युवा प्रदर्शनकारी जो चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है, उन्हें पीने के लिए पानी देता है.