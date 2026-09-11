ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬಲ್ಲದೈನಂದಿನ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನೂರಾರು ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತುದಾಖಲೆಗಳು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅವರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದ ರತನ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಕೂಡಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಸುಮಾರು 200 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟುತೂಕದ ಐದು ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನುಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ 200 ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲುಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರುನಮಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯನ್ನುಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸಬಹುದು. ಗುಜರಾತ್ನ ಪಶುಪಾಲಕಕರಭಾಯ್ ಆಲ್ ಮತ್ತುಕೇರಳದ ರೈತ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ವಡಕಿಲ್ ಇಬ್ಬರೂಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತುಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂಕಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳುಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಗೇ ಉಳಿದಿವೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಪಾರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳೊಂದಿಗೆಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನುತರಗತಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲುಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಯುವ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲುಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾಸ್ತವಗಳಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ನಾವುಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಅದ್ಭುತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತುಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಡಿಶಾದ ನಿಯಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಆದಿವಾಸಿಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕುರಿತು ಹಾಡುವಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತುಲಡಾಖ್ನ ಚಾಂಗ್ಪಾಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಮನಮುಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳನ್ನುಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮಗೆಹೇಳಿದಂತೆ, “ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು” ಮತ್ತು “ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತವೆಂದರೆ ಕೇವಲಕೃಷಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ.” ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ ಮತ್ತುಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮುಖಾಮುಖಿ, ಈ ಅಂತಿಮ ಕಲಿಕೆ, 'ಪಾರಿ ಎಜುಕೇಷನ್' ಸಾರವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುವ ನಿಮ್ಮದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲುಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ. ಪಾರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆಬಂದಾಗ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕೇಳುವಅಥವಾ ಓದುವ 800 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತೀಯರ ಜಗತ್ತುಇದೆ ಎಂದು ನೀವುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅವರ ಜೀವನ, ಶ್ರಮ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು; ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿಅವರ ಪ್ರಯಾಣಗಳು; ತಮ್ಮಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಲುಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟಗಳು. ಒಬ್ಬ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ: "ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆಮಾಡಿತು. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯಾಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆತಿಳಿದಿಲ್ಲ."
ಕಲಿಕೆಯು ಅನುಭವಾಧಾರಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು ನಾವುನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಹಿತಿನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದವರದಿ ಮಾಡಲು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. “ನನ್ನ [PARI] ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನುನನಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು," ಎಂದು, ಓರ್ವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನುಪಾರಿ ಕಥೆಯಾನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.