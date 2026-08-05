পিপলস আর্কাইভ অফ রুরাল ইন্ডিয়ার আধারে ভারতের আমজনতার জীবন ঘিরে এমন শত শত গল্প, নথি, ছবি, এবং তথ্যচিত্র তথা ফিল্ম আছে, যা আমাদের সবাইকেই দু'একটা বিষয় সম্যকভাবে শেখাতে পারে।
দেশের সেইসব সাধারণ মানুষের একজন হলেন ত্রিপুরার রতন বিশ্বাস। নিজের সাইকেলটিকে এমন এক চেহারা দিয়েছেন, যে সেটা এখন প্রায় দুশো কিলোগ্রাম ওজনের পাঁচটা পেল্লায় বাঁশের খুঁটি বয়ে করে মোট সতেরো কিলোমিটার যাতায়াত করতে পারে। এই যাতায়াত করে দিনের শেষে তাঁর লাভ হয় দুশো টাকা। তিনি পদার্থ বিজ্ঞান, উদ্ভাবন, আর ভূগোল নিয়ে বেশ অনেক কিছুই শেখাতে পারেন আমাদের। এমনই মানুষ গুজরাতের রাখালিয়া পশুপালক কারাভাই আল এবং কেরালার কৃষক অগাস্টিন বাদাকিল। এই দুজনেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবে জর্জরিত। বাস্তুতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে তাঁরা অনায়াসেই আমাদের পাঠ দিতে পারেন। অথচ তাঁদের গল্পগুলো আমাদের পাঠক্রমে ঠাঁই পায় না!
এমন সব মানুষের গল্প থেকে অনেক কিছু যে শেখার আছে, এই বিশ্বাসে, বিগত দুই বছর, পারি এডুকেশন স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ে এই গল্পগুলো সামিল করার কাজ করছে। ভারতের তরুণ সমাজ তাদের দেশের ব্যাপারে জানতে তথা তাদের চারপাশের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। গ্রামীণ ভারতের চমকপ্রদ বৈচিত্র্য এবং জটিলতা - দুটোই আমরা তরুণদের সঙ্গে একত্রে সবার সামনে তুলে ধরতে চাই।
পারিতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ, মরমিয়া আখ্যান সংরক্ষিত আছে সেগুলোর মধ্যে আছে সেগুলোর কথা বলা যাক। মহারাষ্ট্রে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বুনো মোষের পাল কেমন ফসলে ভরা চাষজমি আক্রমণ করতে বাধ্য হয়, তার গল্প। সেই বিদ্রোহী কবির গল্প যিনি ওড়িশার নিয়মগিরি পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসীদের ছিন্নমূল পরিস্থিতি নিয়ে গান বাঁধেন। আর আছে লাদাখের চাংপা মহিলাদের গল্প। জনৈক ছাত্র একবার আমাদের একবার বলেছিল, "আমি যে আমার নিজের দেশের ব্যাপারে এইসব কিছুই জানি না, এইটা ভেবে আমার খুব লজ্জা করে" আর "আজ আমি জানলাম যে গ্রামীণ ভারতের গল্প মানে শুধুই খেতখামার আর চাষের কাহিনি নয়।" এমন সব সাক্ষাৎ এবং তার হাত ধরে আসা নতুন বোঝা-পড়া-জানাই হল পারি এডুকেশনের সারমর্ম।
আমাদের দেশের এইসব ছবি সচরাচর আমাদের পাঠ্যপুস্তকে থাকে না। দেশের ব্যাপারে জানার ক্ষেত্রে এই চেষ্টা ভূমিকা মাত্র। যে ৮০ কোটি গ্রাম নিবাসী ভারতীয়দের তথাকথিত মূলধারার মিডিয়ায় দেখা বা শোনা যায় না, পারি এডুকেশন আপনার প্রতিষ্ঠানে এসে আপনাকে তাঁদের জগতটা বুঝতে সাহায্য করে। তাঁদের জীবন, শ্রম, শিল্প, সংস্কৃতি, এবং ভাষা; পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের সন্ধানে কঠিন দেশান্তর যাত্রা; নারীদের নেতৃত্বে আগুয়ান জমি ও জল বাঁচানোর সংগ্রাম - এইসব আপনাদের গোচরে আনে ধরে পারি। এই গল্পগুলো পড়ে, এক কলেজের ছাত্র একবার ট্যুইট করেছিল: "আমি প্রতিদিন যেসব খবর পড়ি, সেগুলোকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে আমাকে এই গল্পগুলো। সত্যি, দেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবনে কী হচ্ছে, তা নিয়ে আমরা কিছুই জানি না।"
অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকেই প্রকৃত শিক্ষা মেলে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই, আমরা ছাত্রদের শুধুমাত্র তথ্য জোগাই না, বরং তাদের বলি বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রতিবেদন লিখতে। যে মানুষজনের ব্যাপারে তারা জানল, শিখল, তাঁদের সঙ্গে সমানুভূতি আর সংবেদনশীলতার সঙ্গে মিশতে হবে। "আমার [পারি] প্রজেক্ট আমাকে শিখিয়েছে, কেমন করে একজন মানুষ হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেন শুধুমাত্র ৫০০০ টাকা বাড়তি উপার্জন করার তাগিদে। এই ঘটনা সত্যিই আমাকে ছুঁয়ে গেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল," বলেছিল আরেক ছাত্র। তার অর্থনীতি ভিত্তিক গবেষণামূলক কাজটি পারিতে প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।